Пермский десантник рассказал, как воевал вместе с кадыровцами

Пермяк принимал участие во второй чеченской кампании и специальной военной операции на Украине Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бойцы из батальона Кадырова, воевавшие во время второй чеченской кампании вместе с российской армией, достойно выполняли поставленные боевые задачи. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал пермский десантник Иван Садилов, принимавший участие в праздновании Дня ВДВ.

«Я с ними [кадыровцами] пересекался во время второй чеченской кампании. Обычные ребята, такие же, как и мы. Но им совсем по-другому ставили боевые задачи, нежели нам. У нас гораздо больше было „работы“», — сказал Садилов.

Пермяк также отметил, что принимал участие в специальной военной операции на Украине. Мужчина потерял боевых товарищей, с которыми служил в 104-м псковском десантно-штурмовом полку, поэтому нынешний праздник для него особенно дорог.

«В этом году праздник и отличается тем, что кто-то из тех, выполнял боевые задачи на Украине, погиб, но многие сейчас здесь, вместе с нами. И самое главное, чтобы у нас было как можно больше потерь в ходе выполнения боевых задач на Украине и в Сирии», — отметил десантник. О том, как в Перми проходило празднование Дня ВДВ, читайте в нашем фоторепортаже.

С конца февраля российские военнослужащие проводят на территории Украины спецоперацию. По словам президента России Владимира Путина, она направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны.