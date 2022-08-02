В Кургане после ремонта Некрасовского моста закроют Чеховский

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Ремонт Чеховского моста планируют начать после завершения работ на Некрасовском путепроводе, чтобы избежать транспортного коллапса Фото:

После завершения ремонтных работ на Некрасовском мосту в Кургане на ремонт закроют Чеховский путепровод. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кургана в комментарии, опубликованном под постом в группе «Заозерный LIVE» в соцсети «ВКонтакте».

«По информации Департамента развития городского хозяйства, выполнение работ по ремонту путепровода „Чеховский“ в Кургане (через железнодорожные пути „Курган-Екатеринбург“) начнется после открытия путепровода по ул. Пролетарская, чтобы избежать транспортного коллапса. Торги по данному объекту запланированы на конец августа, контракт рассчитан на 2 года», — говорится в сообщении.

По данному вопросу URA.RU направляло запрос в мэрию Кургана. На момент публикации ответ не поступил.

До этого URA.RU писало, что жители Кургана жалуются на состояние Чеховского моста. В конструкции путепровода курганцы заметили трещины и глубокие провалы. По данным госзакупок, на 1 апреля генпроектировщик ООО «Нил Трансмост» завершил подготовку проектной документации. Заказчик в лице МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Курган» претензий к нему не имеет.

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После завершения ремонтных работ на Некрасовском мосту в Кургане на ремонт закроют Чеховский путепровод. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кургана в комментарии, опубликованном под постом в группе «Заозерный LIVE» в соцсети «ВКонтакте». «По информации Департамента развития городского хозяйства, выполнение работ по ремонту путепровода „Чеховский“ в Кургане (через железнодорожные пути „Курган-Екатеринбург“) начнется после открытия путепровода по ул. Пролетарская, чтобы избежать транспортного коллапса. Торги по данному объекту запланированы на конец августа, контракт рассчитан на 2 года», — говорится в сообщении. По данному вопросу URA.RU направляло запрос в мэрию Кургана. На момент публикации ответ не поступил. До этого URA.RU писало, что жители Кургана жалуются на состояние Чеховского моста. В конструкции путепровода курганцы заметили трещины и глубокие провалы. По данным госзакупок, на 1 апреля генпроектировщик ООО «Нил Трансмост» завершил подготовку проектной документации. Заказчик в лице МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Курган» претензий к нему не имеет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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