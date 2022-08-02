В Кургане после ремонта Некрасовского моста закроют Чеховский

После завершения ремонтных работ на Некрасовском мосту в Кургане на ремонт закроют Чеховский путепровод. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кургана в комментарии, опубликованном под постом в группе «Заозерный LIVE» в соцсети «ВКонтакте».
«По информации Департамента развития городского хозяйства, выполнение работ по ремонту путепровода „Чеховский“ в Кургане (через железнодорожные пути „Курган-Екатеринбург“) начнется после открытия путепровода по ул. Пролетарская, чтобы избежать транспортного коллапса. Торги по данному объекту запланированы на конец августа, контракт рассчитан на 2 года», — говорится в сообщении.
По данному вопросу URA.RU направляло запрос в мэрию Кургана. На момент публикации ответ не поступил.
До этого URA.RU писало, что жители Кургана жалуются на состояние Чеховского моста. В конструкции путепровода курганцы заметили трещины и глубокие провалы. По данным госзакупок, на 1 апреля генпроектировщик ООО «Нил Трансмост» завершил подготовку проектной документации. Заказчик в лице МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Курган» претензий к нему не имеет.
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»
После завершения ремонтных работ на Некрасовском мосту в Кургане на ремонт закроют Чеховский путепровод. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кургана в комментарии, опубликованном под постом в группе «Заозерный LIVE» в соцсети «ВКонтакте». «По информации Департамента развития городского хозяйства, выполнение работ по ремонту путепровода „Чеховский“ в Кургане (через железнодорожные пути „Курган-Екатеринбург“) начнется после открытия путепровода по ул. Пролетарская, чтобы избежать транспортного коллапса. Торги по данному объекту запланированы на конец августа, контракт рассчитан на 2 года», — говорится в сообщении. По данному вопросу URA.RU направляло запрос в мэрию Кургана. На момент публикации ответ не поступил. До этого URA.RU писало, что жители Кургана жалуются на состояние Чеховского моста. В конструкции путепровода курганцы заметили трещины и глубокие провалы. По данным госзакупок, на 1 апреля генпроектировщик ООО «Нил Трансмост» завершил подготовку проектной документации. Заказчик в лице МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Курган» претензий к нему не имеет.