Хоккейный турнир открыли 2 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководители областного правительства, облдумы и мэрии Кургана 2 августа приняли участие в открытии хоккейного турнира, посвященного памяти экс-гендиректора ЗАО «Курганстальмост» Николая Парышева. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который находился на открытии.

«Благодаря Николаю Васильевичу [Парышеву] в городе Кургане появился первый ледовый дворец, что дало толчок развитию хоккея на территории нашего города и области. <…> Он всегда поддерживал спорт, и многие спортсмены благодаря нему получили свои первые медали. <…> Я поздравляю вас с этим праздником спорта, а спортсменам желаю достойных побед», — выступила на открытии мэр города Елена Ситникова.

Также на открытии присутствовали замгубернатора Курганской области Лариса Кокорина, председатель облдумы Дмитрий Фролов, начальник областного управления по физической культуре и спорту Сергей Моторин и член правления Федерации хоккея России Вячеслав Деменьшин. После открытия начался матч между курганской командой «Зауралье» и челябинским «Челметом». Первое вбрасывание шайбы доверили Дмитрию Фролову. Комментированием вечерних матчей турнира занимается экс-директор областного департамента информационной и внутренней политики Александр Тетерин.

Председатель облдумы Дмитрий Фролов сделал первое вбрасывание шайбы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU