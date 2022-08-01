Жара простоит в регионе до конца недели
В Челябинскую область, после небольшого похолодания, возвращается жаркая погода. Согласно прогнозу областного гидрометеоцентра, к концу недели дневная температура будет в районе 30 градусов тепла.
«До конца недели температура воздуха в области прогреется до 30 градусов тепла. По ночам столбики термометров будут находиться на отметке от 9 до 14 градусов выше нуля. Преимущественно без осадков. Скорость ветра будет 2-7 метров в секунду», — сообщает областной ЦГМС.
Ранее метеорологи пообещали жителям региона теплый и дождливый август. Исходя из исследования, половина дней в месяце будет дождливая.
Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»Подписаться