01 августа 2022

В Челябинскую область вернется 30-градусная жара. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Жара простоит в регионе до конца недели Фото:

В Челябинскую область, после небольшого похолодания, возвращается жаркая погода. Согласно прогнозу областного гидрометеоцентра, к концу недели дневная температура будет в районе 30 градусов тепла.

«До конца недели температура воздуха в области прогреется до 30 градусов тепла. По ночам столбики термометров будут находиться на отметке от 9 до 14 градусов выше нуля. Преимущественно без осадков. Скорость ветра будет 2-7 метров в секунду», — сообщает областной ЦГМС.

Ранее метеорологи пообещали жителям региона теплый и дождливый август. Исходя из исследования, половина дней в месяце будет дождливая.

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В Челябинскую область, после небольшого похолодания, возвращается жаркая погода. Согласно прогнозу областного гидрометеоцентра, к концу недели дневная температура будет в районе 30 градусов тепла. «До конца недели температура воздуха в области прогреется до 30 градусов тепла. По ночам столбики термометров будут находиться на отметке от 9 до 14 градусов выше нуля. Преимущественно без осадков. Скорость ветра будет 2-7 метров в секунду», — сообщает областной ЦГМС. Ранее метеорологи пообещали жителям региона теплый и дождливый август. Исходя из исследования, половина дней в месяце будет дождливая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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