В Челябинскую область вернется 30-градусная жара. Скрин

02 августа 2022 в 19:02 Размер текста - 17 +

Жара простоит в регионе до конца недели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинскую область, после небольшого похолодания, возвращается жаркая погода. Согласно прогнозу областного гидрометеоцентра, к концу недели дневная температура будет в районе 30 градусов тепла. «До конца недели температура воздуха в области прогреется до 30 градусов тепла. По ночам столбики термометров будут находиться на отметке от 9 до 14 градусов выше нуля. Преимущественно без осадков. Скорость ветра будет 2-7 метров в секунду», — сообщает областной ЦГМС. Ранее метеорологи пообещали жителям региона теплый и дождливый август. Исходя из исследования, половина дней в месяце будет дождливая. Скрин: ЦГМС Челябинской области

В Челябинскую область, после небольшого похолодания, возвращается жаркая погода. Согласно прогнозу областного гидрометеоцентра, к концу недели дневная температура будет в районе 30 градусов тепла. «До конца недели температура воздуха в области прогреется до 30 градусов тепла. По ночам столбики термометров будут находиться на отметке от 9 до 14 градусов выше нуля. Преимущественно без осадков. Скорость ветра будет 2-7 метров в секунду», — сообщает областной ЦГМС. Ранее метеорологи пообещали жителям региона теплый и дождливый август. Исходя из исследования, половина дней в месяце будет дождливая.