Жители Донецка не могут водить детей на процедуры из-за обстрелов

02 августа 2022 в 19:49 Размер текста - 17 +

На процедуры горожане не могут приехать, так как у них заминированы подъезды Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Донецке многие дети, которые нуждаются в иппотерапии — лечении различных болезней с помощью верховой езды и общения с лошадьми — не могут выехать из обстреливаемых районов и получить помощь. Об этом сообщила психолог-дефектолог, директор конно-спортивного клуба «Ягуар» в Донецке Юлия. «У нас на данный момент, к сожалению, деток стало меньше. Осталось немного человек, которые регулярно приходят, потому что многие не могут просто выехать из обстреливаемых районов. Сегодня у нас отказались люди приезжать на иппотерапию, потому что у них перед подъездом рассыпали мины „Лепесток“», — рассказала Юлия в интервью корреспонденту URA.RU. Она отметила, что на данный момент нет безопасных районов, где человек будет не «как на ладони, простреливаемый». В таких условиях она посоветовала семьям с детьми, у которых начинаются проблемы с психикой, уезжать. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также спасение граждан Луганской и Донецкой народных республик от обстрелов. Украинские формирования в своем арсенале используют запрещенное оружие. При атаке на Донецк ВСУ применяли мины «Лепесток». Они достаточно небольшого размера и представляют серьезную угрозу для мирного населения.

В Донецке многие дети, которые нуждаются в иппотерапии — лечении различных болезней с помощью верховой езды и общения с лошадьми — не могут выехать из обстреливаемых районов и получить помощь. Об этом сообщила психолог-дефектолог, директор конно-спортивного клуба «Ягуар» в Донецке Юлия. «У нас на данный момент, к сожалению, деток стало меньше. Осталось немного человек, которые регулярно приходят, потому что многие не могут просто выехать из обстреливаемых районов. Сегодня у нас отказались люди приезжать на иппотерапию, потому что у них перед подъездом рассыпали мины „Лепесток“», — рассказала Юлия в интервью корреспонденту URA.RU. Она отметила, что на данный момент нет безопасных районов, где человек будет не «как на ладони, простреливаемый». В таких условиях она посоветовала семьям с детьми, у которых начинаются проблемы с психикой, уезжать. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также спасение граждан Луганской и Донецкой народных республик от обстрелов. Украинские формирования в своем арсенале используют запрещенное оружие. При атаке на Донецк ВСУ применяли мины «Лепесток». Они достаточно небольшого размера и представляют серьезную угрозу для мирного населения.