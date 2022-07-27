ВСУ при ударе по Донецку использовали запрещенные мины «Лепесток»

Мины ПМФ «Лепесток» являются запрещенными
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские военные при ударах по Донецку использовали запрещенные противопехотные мины «Лепесток». Об этом доложили в штабе территориальной обороны ДНР.
«ВФУ (вооруженные формирования Украины — ред.) атаковали Киевский и Куйбышевский районы Донецка, под ноги жителей города выброшены множество мин ПМФ „Лепесток“, — передает РИА „Новости“ сообщение штаба. Его представители отметили, что мины ПМФ „Лепесток являются запрещенными.
На территории Украины с 24 февраля проходит специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. Ее основной целью президент России Владимир Путин заявлял освобождение территорий ЛНР и ДНР.
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