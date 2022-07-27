27 июля 2022

ВСУ при ударе по Донецку использовали запрещенные мины «Лепесток»

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Жизнь в селе Талаковка в окрестностях Мариуполя. ДНР, снаряд, днр, миномет, талаковка, линия фронта, минометная мина
Мины ПМФ «Лепесток» являются запрещенными Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные при ударах по Донецку использовали запрещенные противопехотные мины «Лепесток». Об этом доложили в штабе территориальной обороны ДНР.

«ВФУ (вооруженные формирования Украины — ред.) атаковали Киевский и Куйбышевский районы Донецка, под ноги жителей города выброшены множество мин ПМФ „Лепесток“, — передает РИА „Новости“ сообщение штаба. Его представители отметили, что мины ПМФ „Лепесток являются запрещенными.

На территории Украины с 24 февраля проходит специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. Ее основной целью президент России Владимир Путин заявлял освобождение территорий ЛНР и ДНР.

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Украинские военные при ударах по Донецку использовали запрещенные противопехотные мины «Лепесток». Об этом доложили в штабе территориальной обороны ДНР. «ВФУ (вооруженные формирования Украины — ред.) атаковали Киевский и Куйбышевский районы Донецка, под ноги жителей города выброшены множество мин ПМФ „Лепесток“, — передает РИА „Новости“ сообщение штаба. Его представители отметили, что мины ПМФ „Лепесток являются запрещенными. На территории Украины с 24 февраля проходит специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. Ее основной целью президент России Владимир Путин заявлял освобождение территорий ЛНР и ДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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