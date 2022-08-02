В США обвинили Байдена в эскалации украинского конфликта

02 августа 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Журналист отметил, что Байден вместо того, чтобы сделать выводы после Афганистана, решил развязать украинский конфликт Фото: Patrick Semansky AP/TASS Администрации президента США Джо Байдена и сам лидер виновны в начале спецоперации РФ на Украине. Это было сделано намеренно, хотя Штаты и отрицают этот факт. Об этом заявил ведущий Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News. «Российское правительство объявило, что если Украина вступит в НАТО, то начнется спецоперация. Через несколько дней после этого Камала Харрис прибыла на Мюнхенскую конференцию по безопасности и публично, зачитав сценарий, призвала Украину вступить в НАТО. Она прочитала слова. Они были написаны кем-то из Государственного департамента, поэтому они точно знали, что делали, когда это делали. Они хотели конфликта с Россией», — сообщил Карлсон в эфире телеканала Fox News. Журналист отметил, что до конфликта в Восточной Европе США провели бессмысленную 20-летнюю операцию в Афганистане. Однако Байден вместо того, чтобы сделать выводы и призвать к ответственности виновных, сразу же выступил в другом направлении. Тем самым спровоцировав еще один конфликт, на этот раз в Восточной Европе, считает Карлсон. Ранее Карлсон обвинил администрацию президента Байдена в развале экономики США и рецессии, которая «захватила» страну. В качестве аргумента он привел факт, что реальная зарплата сейчас находится на рекордно низком уровне, а инфляция является самой высокой за всю жизнь большинства американцев.

Администрации президента США Джо Байдена и сам лидер виновны в начале спецоперации РФ на Украине. Это было сделано намеренно, хотя Штаты и отрицают этот факт. Об этом заявил ведущий Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News. «Российское правительство объявило, что если Украина вступит в НАТО, то начнется спецоперация. Через несколько дней после этого Камала Харрис прибыла на Мюнхенскую конференцию по безопасности и публично, зачитав сценарий, призвала Украину вступить в НАТО. Она прочитала слова. Они были написаны кем-то из Государственного департамента, поэтому они точно знали, что делали, когда это делали. Они хотели конфликта с Россией», — сообщил Карлсон в эфире телеканала Fox News. Журналист отметил, что до конфликта в Восточной Европе США провели бессмысленную 20-летнюю операцию в Афганистане. Однако Байден вместо того, чтобы сделать выводы и призвать к ответственности виновных, сразу же выступил в другом направлении. Тем самым спровоцировав еще один конфликт, на этот раз в Восточной Европе, считает Карлсон. Ранее Карлсон обвинил администрацию президента Байдена в развале экономики США и рецессии, которая «захватила» страну. В качестве аргумента он привел факт, что реальная зарплата сейчас находится на рекордно низком уровне, а инфляция является самой высокой за всю жизнь большинства американцев.