В Екатеринбург доставили новую белую медведицу Хатангу. Фото

02 августа 2022 в 20:33 Размер текста - 17 +

Ночью в Екатеринбург прибыла медведица Хатанга. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбургский зоопарк привезли нового белого медведя. Это молодая медведица Хатанга. Сейчас ей предстоит пробыть две недели на карантине. Информация об этом появилась в telegram-канале главы города Алексея Орлова. «В Екатеринбург прибыла медведица Хатанга. Бодра, весела, игрива. На Урале ей явно понравится. Но пока ей предстоит пробыть две недели на карантине. А сразу после этого, накануне Дня города, 19 августа, — состоится долгожданная встреча екатеринбуржцев с новой обитательницей нашего зоопарка», — написал Орлов. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбург привезут нового белого медведя, который заменит скончавшегося в апреле Умку. Это будет молодая медведица из Москвы. Однако из-за антироссийских санкций обустройство нового вольера для белых медведей в екатеринбургском зоопарке серьезно подорожало, что затянуло процесс переезда Хатанги. Хатанга приехала из Москвы в Екатеринбург Фото: мэрия Екатеринбурга

В Екатеринбургский зоопарк привезли нового белого медведя. Это молодая медведица Хатанга. Сейчас ей предстоит пробыть две недели на карантине. Информация об этом появилась в telegram-канале главы города Алексея Орлова. «В Екатеринбург прибыла медведица Хатанга. Бодра, весела, игрива. На Урале ей явно понравится. Но пока ей предстоит пробыть две недели на карантине. А сразу после этого, накануне Дня города, 19 августа, — состоится долгожданная встреча екатеринбуржцев с новой обитательницей нашего зоопарка», — написал Орлов. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбург привезут нового белого медведя, который заменит скончавшегося в апреле Умку. Это будет молодая медведица из Москвы. Однако из-за антироссийских санкций обустройство нового вольера для белых медведей в екатеринбургском зоопарке серьезно подорожало, что затянуло процесс переезда Хатанги.