В Екатеринбург доставили новую белую медведицу Хатангу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинский зоопарк открыли для посещения. Челябинск, зоопарк, животные, белый медведь
Ночью в Екатеринбург прибыла медведица Хатанга. Фото:

В Екатеринбургский зоопарк привезли нового белого медведя. Это молодая медведица Хатанга. Сейчас ей предстоит пробыть две недели на карантине. Информация об этом появилась в telegram-канале главы города Алексея Орлова.

«В Екатеринбург прибыла медведица Хатанга. Бодра, весела, игрива. На Урале ей явно понравится. Но пока ей предстоит пробыть две недели на карантине. А сразу после этого, накануне Дня города, 19 августа, — состоится долгожданная встреча екатеринбуржцев с новой обитательницей нашего зоопарка», — написал Орлов.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбург привезут нового белого медведя, который заменит скончавшегося в апреле Умку. Это будет молодая медведица из Москвы. Однако из-за антироссийских санкций обустройство нового вольера для белых медведей в екатеринбургском зоопарке серьезно подорожало, что затянуло процесс переезда Хатанги.

Хатанга приехала из Москвы в Екатеринбург
Фото:
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»
Подписаться
В Екатеринбургский зоопарк привезли нового белого медведя. Это молодая медведица Хатанга. Сейчас ей предстоит пробыть две недели на карантине. Информация об этом появилась в telegram-канале главы города Алексея Орлова. «В Екатеринбург прибыла медведица Хатанга. Бодра, весела, игрива. На Урале ей явно понравится. Но пока ей предстоит пробыть две недели на карантине. А сразу после этого, накануне Дня города, 19 августа, — состоится долгожданная встреча екатеринбуржцев с новой обитательницей нашего зоопарка», — написал Орлов. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбург привезут нового белого медведя, который заменит скончавшегося в апреле Умку. Это будет молодая медведица из Москвы. Однако из-за антироссийских санкций обустройство нового вольера для белых медведей в екатеринбургском зоопарке серьезно подорожало, что затянуло процесс переезда Хатанги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...