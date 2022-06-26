Арестованную яхту миллиардера Пумпянского продадут на аукционе

27 июня 2022 в 07:55 Размер текста - 17 +

По документам яхта Axioma принадлежит компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах REUTERS/Jon Nazca новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Арестованную правительством Гибралтара яхту Axioma, принадлежащую уральскому миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, продадут на аукционе. Об этом сообщает американское издание Business Insider. «Арестованная суперяхта, принадлежащая российскому магнату Дмитрию Пумпянскому будет продана с аукциона по решению Верховного суда Гибралтара. Это связано с большими расходами на содержание 72-метрового судна», — сообщают журналисты. Стоимость яхты Axioma оценивается в 75 миллионов долларов, а ее содержание может достигать 10-15 процентов от этой суммы. Яхта Axioma находилась в британской заморской территории на южной оконечности Пиренейского полуострова под мальтийским флагом. Правительство Гибралтара заявило, что яхта Axioma пришвартовалась в порту 21 марта после запроса разрешения на вход. Верховный суд Гибралтара подтвердил, что судно должно быть арестовано по требованию «ведущего международного банка», говорится в пресс-релизе. При этом не уточняется, какие юридические требования кредиторов предъявлены к судну или владельцу судна. Великобритания и Евросоюз ввели санкции в отношении Дмитрия Пумпянского и членов его семьи, после чего он перестал быть бенефициаром принадлежащих ему группы «Синара» и «Трубной металлургической компании», вышел из состава советов директоров и покинул все посты. В марте правительство Гибралтара арестовало его суперяхту Axioma. Ранее Forbes сообщал, что Дмитрий Пумпянский приобрел Axioma за 68,84 млн долларов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Арестованную правительством Гибралтара яхту Axioma, принадлежащую уральскому миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, продадут на аукционе. Об этом сообщает американское издание Business Insider. «Арестованная суперяхта, принадлежащая российскому магнату Дмитрию Пумпянскому будет продана с аукциона по решению Верховного суда Гибралтара. Это связано с большими расходами на содержание 72-метрового судна», — сообщают журналисты. Стоимость яхты Axioma оценивается в 75 миллионов долларов, а ее содержание может достигать 10-15 процентов от этой суммы. Яхта Axioma находилась в британской заморской территории на южной оконечности Пиренейского полуострова под мальтийским флагом. Правительство Гибралтара заявило, что яхта Axioma пришвартовалась в порту 21 марта после запроса разрешения на вход. Верховный суд Гибралтара подтвердил, что судно должно быть арестовано по требованию «ведущего международного банка», говорится в пресс-релизе. При этом не уточняется, какие юридические требования кредиторов предъявлены к судну или владельцу судна. Великобритания и Евросоюз ввели санкции в отношении Дмитрия Пумпянского и членов его семьи, после чего он перестал быть бенефициаром принадлежащих ему группы «Синара» и «Трубной металлургической компании», вышел из состава советов директоров и покинул все посты. В марте правительство Гибралтара арестовало его суперяхту Axioma. Ранее Forbes сообщал, что Дмитрий Пумпянский приобрел Axioma за 68,84 млн долларов.