Аналитики: товары для школы подорожали на 200%

02 августа 2022 в 22:13 Размер текста - 17 +

На 284% в России выросла стоимость школьных дневников, отметили в Moneyplace Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В июле в России на 284% выросла, по сравнению с июнем, стоимость дневников, на 241% школьных тетрадей, на 200% форм для девочек и мальчиков, а также на портфели и ранцы. Об этом URA.RU рассказали в аналитическом сервисе маркетплейсов Moneyplace. «Анализ динамики цен на товары, которые продаются на маркетплейсах, в период с 1 июля по 31 июля, по сравнению с июнем, показали, что стоимость школьных дневников выросла на 284%, тетрадей на 241%. Средняя стоимость школьной формы для девочек составляла 2306 рублей, выросла на 220%. Школьная форма для мальчиков стоила 2562 рублей, выросла на 200%. На 200% поднялась цена на школьные портфели для мальчиков и ранцы для девочек», — отметили в Moneyplace. По словам СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрия Ермолаева, в августе продолжится рост цен на товары для школы. «В августе в категории школьных товаров стоит ожидать рост цен до 5% на ранцы и дошкольные рюкзаки. При этом, цены на школьные принадлежности останутся прежними. Товары для спорта к 1 сентября обычно дорожают в среднем на 10%, а учебная литература — на 7%. Обувь для девочек и мальчиков к осени будет испытывать незначительные колебания в цене», — подчеркнул он.

В июле в России на 284% выросла, по сравнению с июнем, стоимость дневников, на 241% школьных тетрадей, на 200% форм для девочек и мальчиков, а также на портфели и ранцы. Об этом URA.RU рассказали в аналитическом сервисе маркетплейсов Moneyplace. «Анализ динамики цен на товары, которые продаются на маркетплейсах, в период с 1 июля по 31 июля, по сравнению с июнем, показали, что стоимость школьных дневников выросла на 284%, тетрадей на 241%. Средняя стоимость школьной формы для девочек составляла 2306 рублей, выросла на 220%. Школьная форма для мальчиков стоила 2562 рублей, выросла на 200%. На 200% поднялась цена на школьные портфели для мальчиков и ранцы для девочек», — отметили в Moneyplace. По словам СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрия Ермолаева, в августе продолжится рост цен на товары для школы. «В августе в категории школьных товаров стоит ожидать рост цен до 5% на ранцы и дошкольные рюкзаки. При этом, цены на школьные принадлежности останутся прежними. Товары для спорта к 1 сентября обычно дорожают в среднем на 10%, а учебная литература — на 7%. Обувь для девочек и мальчиков к осени будет испытывать незначительные колебания в цене», — подчеркнул он.