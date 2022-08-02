Сергей Шойгу рассказал об успехах российской армии на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
По словам главы Минобороны РФ, спецоперация по освобождению ДНР идет по плану: российские войска уничтожили более 700 единиц оружия и техники из США и освободили шесть населенных пунктов. ВКС России одним ударом ликвидировали до 250 наемников в районе города Николаев. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 2 августа.
- Спецоперация по освобождению Донецкой народной республики идет по плану, в последнее время российские военные освободили уже шесть населенных пунктов. С таким заявлением выступил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.
- Российские войска на Украине уничтожили более 700 единиц американского оружия и техники, в том числе РСЗО HIMARS и пусковые ракеты для них, а также гаубицы М777. Кроме того, ВСУ лишились 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа «Стингер», сообщил Шойгу.
- Воздушно-космические силы России уничтожили до 250 наемников и более 20 единиц военной техники, ударив по пункту украинского «Иностранного легиона» в районе города Николаев. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
- За июль российская армия в ходе спецоперации на Украине сбила 34 самолета ВСУ, 39 ракет «Точка-У» и 226 снарядов реактивных систем залпового огня. Благодаря этому оказались спасены тысячи мирных жителей, отметил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
- Минобороны России зафиксировало признание замначальника Главного управления разведки военного ведомства Украины генерала Скибицкого о прямом согласовании обстрелов территорий своей страны с кураторами из США. Это не оставляет сомнений в том, что удары американскими ракетами «HIMARS» по украинским населенным пунктам были спланированы режимом Зеленского и одобрены Вашингтоном, отметили в российском ведомстве.
- Польша помогает Украине доставлять почти 90% западного оружия для ВСУ и националистов, страны проводят совместные операции. Об этом заявил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
- Президент США Джо Байден утвердил отправку новой военной помощи Украине на сумму 550 миллионов долларов в виде оборонных изделий, услуг Минобороны, а также военного обучения. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.
Россия проводит специальную операцию по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию Украины, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида киевских властей.
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