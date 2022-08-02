Шойгу доложил о ходе СВО, Россия уничтожила сотни наемников. Главное к вечеру 2 августа

02 августа 2022 в 22:34 Размер текста - 17 +

По словам главы Минобороны РФ, спецоперация по освобождению ДНР идет по плану: российские войска уничтожили более 700 единиц оружия и техники из США и освободили шесть населенных пунктов. ВКС России одним ударом ликвидировали до 250 наемников в районе города Николаев. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 2 августа. Россия проводит специальную операцию по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию Украины, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида киевских властей.