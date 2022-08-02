Зеленский поручил решить вопрос с легализацией однополых браков

03 августа 2022 в 00:34 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский главу правительства Украины рассмотреть вопрос легализации однополых браков Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о легализации однополых браков на Украине. Он заявил, что поручил рассмотрение этого вопроса украинскому премьер-министру Денису Шмыгалю. «Я обратился к премьер-министру Украины с просьбой рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос и проинформировать о соответствующих результатах», — заявил Владимир Зеленский в ответ на петицию о легализации однополых браков на территории Украины. Ответ украинского лидера опубликован на его официальном сайте. Петиция набрала 28 голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения. Граждане призывают Зеленского наделить людей нетрадиционной сексуальной ориентации такими же правами, что есть у традиционных пар. Ранее сообщалось, что граждане Украины с помощью петиции обратились к Зеленскому с просьбой заменить памятник основательнице Екатерине II на памятник американскому порноактеру Билли Херрингтону. Украинский президент заявил, что перенаправил решение этого вопроса в Одесский горсовет, передает телеканал 360.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о легализации однополых браков на Украине. Он заявил, что поручил рассмотрение этого вопроса украинскому премьер-министру Денису Шмыгалю. «Я обратился к премьер-министру Украины с просьбой рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос и проинформировать о соответствующих результатах», — заявил Владимир Зеленский в ответ на петицию о легализации однополых браков на территории Украины. Ответ украинского лидера опубликован на его официальном сайте. Петиция набрала 28 голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения. Граждане призывают Зеленского наделить людей нетрадиционной сексуальной ориентации такими же правами, что есть у традиционных пар. Ранее сообщалось, что граждане Украины с помощью петиции обратились к Зеленскому с просьбой заменить памятник основательнице Екатерине II на памятник американскому порноактеру Билли Херрингтону. Украинский президент заявил, что перенаправил решение этого вопроса в Одесский горсовет, передает телеканал 360.