Байден прокомментировал решение Пелоси поехать на Тайвань

03 августа 2022 в 01:46 Размер текста - 17 +

В Белом доме сообщили, что Джо Байден уважает решение Нэнси Пелоси поехать на Тайвань Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Американский президент Джо Байден уважает решение спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси поехать на Тайвань. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. «Как я заявил, он [президент США Джо Байден] уважает ее [Нэнси Пелоси] решение поехать, и он считает, что это в полной мере соответствует политике США, которая проводится уже десятилетиями и пользуется поддержкой обеих партий», — сказал Кирби в ходе брифинга в Белом доме, который транслируется на YouTube. Так он ответил на вопрос, поддерживает ли американский лидер решение спикера Палаты представителей поехать на Тайвань. Ранее сообщалось, что в Белом доме заявили, что США не хотят портить отношения с Китаем, потому не собираются «бряцать оружием» в ответ на учения армии КНР вблизи Тайваня. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Китай решил провести военную операцию у Тайваня, причиной этого стал прилет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Представитель МИД КНР Хуа Чуньин предупредил США о том, что визит Пелоси на Тайвань приведет к катастрофе. МИД Китая вызвало посла США Николаса Бернса и выразило ему протест из-за поездки Пелоси на Тайвань.

Американский президент Джо Байден уважает решение спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси поехать на Тайвань. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. «Как я заявил, он [президент США Джо Байден] уважает ее [Нэнси Пелоси] решение поехать, и он считает, что это в полной мере соответствует политике США, которая проводится уже десятилетиями и пользуется поддержкой обеих партий», — сказал Кирби в ходе брифинга в Белом доме, который транслируется на YouTube. Так он ответил на вопрос, поддерживает ли американский лидер решение спикера Палаты представителей поехать на Тайвань. Ранее сообщалось, что в Белом доме заявили, что США не хотят портить отношения с Китаем, потому не собираются «бряцать оружием» в ответ на учения армии КНР вблизи Тайваня. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Китай решил провести военную операцию у Тайваня, причиной этого стал прилет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Представитель МИД КНР Хуа Чуньин предупредил США о том, что визит Пелоси на Тайвань приведет к катастрофе. МИД Китая вызвало посла США Николаса Бернса и выразило ему протест из-за поездки Пелоси на Тайвань.