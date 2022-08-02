В Белом доме пообещали, что США не будут отвечать Китаю агрессией

03 августа 2022 в 01:10 Размер текста - 17 +

США не хочет вступать в конфликт с Китаем, заявил Джон Кирби Фото: pixabay.com новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем США не хотят портить отношения с Китаем, потому не собираются «бряцать оружием» в ответ на учения армии КНР вблизи Тайваня. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. «США не хотят и не добиваются кризиса. Мы готовы реагировать на те меры, которые решится предпринять Китай. В то же время, мы не намерены вовлекаться в „бряцанье оружием“», — сказал Джон Кирби в ходе брифинга в Белом доме, который транслируется на YouTube. Также он добавил, что США не считают визит спикера палаты представителей США Ненси Пэлоси на Тайвань поводом для роста напряженности в отношениях с Китаем. Кирби подчеркнул, что американские власти не стремятся к конфликту. Ранее сообщалось, что Китай решил провести военную операцию у Тайваня. Причиной этого стал прилет спикера палаты представителей США Ненси Пэлоси. Представитель МИД КНР Хуа Чуньин предупредил США о том, что визит Пелоси на Тайвань приведет к катастрофе. МИД Китая вызвало посла США Николаса Бернса и выразило ему протест из-за поездки Пелоси на Тайвань.

США не хотят портить отношения с Китаем, потому не собираются «бряцать оружием» в ответ на учения армии КНР вблизи Тайваня. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. «США не хотят и не добиваются кризиса. Мы готовы реагировать на те меры, которые решится предпринять Китай. В то же время, мы не намерены вовлекаться в „бряцанье оружием“», — сказал Джон Кирби в ходе брифинга в Белом доме, который транслируется на YouTube. Также он добавил, что США не считают визит спикера палаты представителей США Ненси Пэлоси на Тайвань поводом для роста напряженности в отношениях с Китаем. Кирби подчеркнул, что американские власти не стремятся к конфликту. Ранее сообщалось, что Китай решил провести военную операцию у Тайваня. Причиной этого стал прилет спикера палаты представителей США Ненси Пэлоси. Представитель МИД КНР Хуа Чуньин предупредил США о том, что визит Пелоси на Тайвань приведет к катастрофе. МИД Китая вызвало посла США Николаса Бернса и выразило ему протест из-за поездки Пелоси на Тайвань.