02 августа 2022
01 августа 2022

В ЯНАО жители пожаловались на фиктивную вакцинацию от COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Лабытнанги пожаловались на фиктивные данные о вакцинации в медкартах Фото:

Жители Лабытнанги пожаловались на фиктивные данные о вакцинации от коронавируса, появившиеся у них в электронных медицинских картах. Пост с жалобами опубликован в группе «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте».

«Будьте добры предоставить объяснения, по поводу того, кто дал вам право писать фиктивные данные в личную медкарту пациента? Я всегда была против прививок от ковида, и не ставила их. Но данные в моей медкарте говорят об обратном», — написала в соцсети пользователь под ником Оксана Совместные-Покупки. Подобные факты подтверждают Сергей Абрамов, Луиза Штода, Варвара Одинокая, Оксана Лахманюк.

«Здравствуйте, если Вы предоставите Ваши данные, мы обязательно проведем проверку факта прививки в федеральном регистре вакцинированных. Анамнез врачами собирается со слов пациента. Если указанный Вами факт подтвердится, врачи впредь будут более внимательны при сборе анамнеза заболевания», — ответили в комментариях представители ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница».

Корреспондентом URA.RU направлен запрос на электронную почту Лабытнангской горбольницы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало что в ЯНАО наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. В медучреждениях округа возвращают меры против заразной болезни.

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Жители Лабытнанги пожаловались на фиктивные данные о вакцинации от коронавируса, появившиеся у них в электронных медицинских картах. Пост с жалобами опубликован в группе «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте». «Будьте добры предоставить объяснения, по поводу того, кто дал вам право писать фиктивные данные в личную медкарту пациента? Я всегда была против прививок от ковида, и не ставила их. Но данные в моей медкарте говорят об обратном», — написала в соцсети пользователь под ником Оксана Совместные-Покупки. Подобные факты подтверждают Сергей Абрамов, Луиза Штода, Варвара Одинокая, Оксана Лахманюк. «Здравствуйте, если Вы предоставите Ваши данные, мы обязательно проведем проверку факта прививки в федеральном регистре вакцинированных. Анамнез врачами собирается со слов пациента. Если указанный Вами факт подтвердится, врачи впредь будут более внимательны при сборе анамнеза заболевания», — ответили в комментариях представители ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница». Корреспондентом URA.RU направлен запрос на электронную почту Лабытнангской горбольницы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало что в ЯНАО наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. В медучреждениях округа возвращают меры против заразной болезни.
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