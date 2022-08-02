В ЯНАО жители пожаловались на фиктивную вакцинацию от COVID-19

Жители Лабытнанги пожаловались на фиктивные данные о вакцинации в медкартах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Лабытнанги пожаловались на фиктивные данные о вакцинации от коронавируса, появившиеся у них в электронных медицинских картах. Пост с жалобами опубликован в группе «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте».

«Будьте добры предоставить объяснения, по поводу того, кто дал вам право писать фиктивные данные в личную медкарту пациента? Я всегда была против прививок от ковида, и не ставила их. Но данные в моей медкарте говорят об обратном», — написала в соцсети пользователь под ником Оксана Совместные-Покупки. Подобные факты подтверждают Сергей Абрамов, Луиза Штода, Варвара Одинокая, Оксана Лахманюк.

«Здравствуйте, если Вы предоставите Ваши данные, мы обязательно проведем проверку факта прививки в федеральном регистре вакцинированных. Анамнез врачами собирается со слов пациента. Если указанный Вами факт подтвердится, врачи впредь будут более внимательны при сборе анамнеза заболевания», — ответили в комментариях представители ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница».

Корреспондентом URA.RU направлен запрос на электронную почту Лабытнангской горбольницы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало что в ЯНАО наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. В медучреждениях округа возвращают меры против заразной болезни.