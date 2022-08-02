В ЯНАО программа бесплатной раздачи земли выполнена на 2%

В ЯНАО распределен 321 га земли из 17 тыс. возможных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО, в рамках федеральной программы «Гектар в Арктике», распределили 321 га земли, что составляет около 2% всего земельного фонда. Ямал готов выделить более 17 тыс. га земли, сообщается на сайте окружного заксобрания.

«Всего между участниками программы распределен 321 гектар земли в Приуральском, Надымском, Красноселькупском районах, городах Ноябрьск, Лабытнанги и Салехард. Еще 180 заявлений находятся на рассмотрении. Общая площадь участков, которые могут быть выделены в ЯНАО, составляет более 17 тысяч гектаров», — сообщает пресс-служба заксобрания ЯНАО.

Окружной закон о бесплатном выделении земли под рациональное использование вступил в силу в прошлом году. Выделенный участок можно использовать для постройки жилого дома, дачи, для занятий садоводством, бизнесом или организации туристического проекта.

В основном, земли распределяются между жителями округа, но около десятка заявлений принято от жителей Екатеринбурга, Тюмени и Омска. Все участки находятся вблизи населенных пунктов, с максимальной транспортной доступностью.

Ранее URA.RU рассказало, что на арктический гектар поступило всего три заявки из других регионов. С 1 февраля 2022 года все россияне могут подать заявку на получение бесплатного участка в Арктике.