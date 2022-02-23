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На гектар в ЯНАО поступило всего три заявки из других регионов

© Служба новостей «URA.RU»
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XXII Открытые традиционные соревнования оленеводов на Кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Надым, оленья упряжка, олени, север, кочевники, тундра, арктика, кмнс
За все время существования программы в ЯНАО было подано 796 заявок, из которых 793 от ямальцев и три из других регионов Фото:

Получить бесплатную землю в ЯНАО по программе «Гектар в Арктике», которая стала доступна всем россиянам с 1 февраля 2022 года, захотели трое жителей из других регионов. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте имущества.

«Всего с августа 2021 года было подано 796 заявок. Из них 793 заявки от жителей ЯНАО», — рассказали агентству в ведомстве.

В июне стало известно, что арктические регионы России смогут раздавать гектары местным жителям. После программу решили расширить и с 1 февраля 2022 года все россияне могут подать заявку на получение бесплатного участка в Арктике. Однако сайт «надальнийвосток.рф», на котором можно выбрать участок и «забронировать» его, не выдержал большого потока заявок и перестал работать.

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Получить бесплатную землю в ЯНАО по программе «Гектар в Арктике», которая стала доступна всем россиянам с 1 февраля 2022 года, захотели трое жителей из других регионов. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте имущества. «Всего с августа 2021 года было подано 796 заявок. Из них 793 заявки от жителей ЯНАО», — рассказали агентству в ведомстве. В июне стало известно, что арктические регионы России смогут раздавать гектары местным жителям. После программу решили расширить и с 1 февраля 2022 года все россияне могут подать заявку на получение бесплатного участка в Арктике. Однако сайт «надальнийвосток.рф», на котором можно выбрать участок и «забронировать» его, не выдержал большого потока заявок и перестал работать.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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