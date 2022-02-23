На гектар в ЯНАО поступило всего три заявки из других регионов

Получить бесплатную землю в ЯНАО по программе «Гектар в Арктике», которая стала доступна всем россиянам с 1 февраля 2022 года, захотели трое жителей из других регионов. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте имущества.
«Всего с августа 2021 года было подано 796 заявок. Из них 793 заявки от жителей ЯНАО», — рассказали агентству в ведомстве.
В июне стало известно, что арктические регионы России смогут раздавать гектары местным жителям. После программу решили расширить и с 1 февраля 2022 года все россияне могут подать заявку на получение бесплатного участка в Арктике. Однако сайт «надальнийвосток.рф», на котором можно выбрать участок и «забронировать» его, не выдержал большого потока заявок и перестал работать.
Получить бесплатную землю в ЯНАО по программе «Гектар в Арктике», которая стала доступна всем россиянам с 1 февраля 2022 года, захотели трое жителей из других регионов. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте имущества. «Всего с августа 2021 года было подано 796 заявок. Из них 793 заявки от жителей ЯНАО», — рассказали агентству в ведомстве. В июне стало известно, что арктические регионы России смогут раздавать гектары местным жителям. После программу решили расширить и с 1 февраля 2022 года все россияне могут подать заявку на получение бесплатного участка в Арктике. Однако сайт «надальнийвосток.рф», на котором можно выбрать участок и «забронировать» его, не выдержал большого потока заявок и перестал работать.