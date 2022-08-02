Курганцы возмущаются из-за того, что рыбакам грозит тюремный срок Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Курганцев возмутила новость о том, что рыбакам из села Частоозерье грозит срок от двух до пяти лет лишения свободы. Два местных жителя выловили около 500 рыб, из-за чего против них возбудили уголовное дело. Курганцы обсуждают случившееся в паблике «Типичный Курган» в социальной сети «ВКонтакте».

«Что осталось для простого люда? Рыбы, ягоды, лес, вода — за все платишь, нашего нет ничего. Думаю, моя ли это родина, если я за все должен платить, как арендатор», — пишет Игорь Карпов. Ирина Туркова того же мнения. «Раньше ловили и ничего, рыбы хватало. Сейчас все озера выкупили частники, и все, сиди теперь и покупай», — возмущается подписчица.

Другие пользователи пишут, что правоохранительные органы ловят не тех преступников. Некоторые подписчики спрашивают, почему арендаторов не наказывают за мор рыбы.

Ранее URA.RU писало, что спецподразделение полиции проверяет курганских рыбаков. В ходе рейда в реке Тобол было обнаружено несколько сетей, запрещенных для ловли рыбы. Также двум гражданам грозит штраф от трех до 4,5 тысяч рублей.

Некоторые курганцы считают, что лучше заниматься другим делом, а не считать рыбу Скрин из социальной сети «ВКонтакте»