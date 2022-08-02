Свердловский завод за полгода увеличил доходы на треть

Уральский завод улучшил финансовые показатели по итогам первого полугодия 2022 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Уральский завод химического машиностроения ПАО «Уралхиммаш» улучшил финансовые показатели. По итогам I полугодия 2022 года предприятие увеличило выручку на 30%. Как рассказали URA.RU в пресс-службе завода, за полгода выручка составила 4,502 млрд рублей.

«Завод по итогам I полугодия 2022 года увеличил выручку на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года до 4,502 млрд рублей. В частности, выручка от продажи нефтехимического оборудования и оборудования для АЭС выросла за отчетный период до 4,397 млрд против с 3,363 млрд рублей за шесть месяцев предыдущего года», — сообщили в пресс-службе «Уралхиммаша».

Также уточняется, что валовая прибыль выросла на 24% до 812,305 млн рублей. А вот чистая прибыль предприятия за отчетный период снизилась на 33% — до 234,9 млн руб. Генеральный директор предприятия Тамара Кобаладзе отметила, что вышеперечисленные показатели внушают оптимизм касательно развития компании.

«Уралхиммаш» является производителем оборудования для газоперерабатывающей, нефтяной, химической, нефтехимической и других отраслей промышленности. С 2008 года завод входит в группу «Объединенные машиностроительные заводы».

Ранее URA.RU сообщало, что сразу несколько крупнейших свердловских компаний и предприятий столкнулись с резкой нехваткой кадров за последние месяцы. Как стало известно агентству, речь идет о тысячах вакантных мест в разных сферах. Наиболее востребованными оказались работники инженерно-технического отрасли и производства.