Сразу несколько крупнейших свердловских компаний и предприятий столкнулись с резкой нехваткой кадров за последние несколько месяцев. Как стало известно URA.RU, речь идет о тысячах вакантных мест в разных сферах. Наиболее востребованными оказались работники инженерно-технического отрасли и производства.
Так, Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) разместил на платформе по поиску работы HeadHunter свыше 200 вакансий за последний месяц. Предприятие ищет новых сотрудников в 15 городах страны, в том числе Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Больше всего вакансий опубликовано на должность инженера-технолога и конструктора.
Как рассказали URA.RU в пресс-службе корпорации «ВСМПО-АВИСМА», в настоящий момент на предприятии в Верхней Салде открыта 121 вакантная должность. «Существует нехватка инженерно-технического персонала и производственных рабочих, она не связана с курсом российских предприятий на импортозамещение», — сообщили там.
В то же время в Уральской горно-металлургической компании (УГМК) открыто 255 вакансий в УрФО, а также 231 по всей России. Предприятие также разместило больше всего вакансий по специальности инженер-конструктор и технолог. А Трубная металлургическая компания (ТМК) разместила 274 открытые вакансии, в основном предприятие заинтересовано в поиске инженеров-технологов и слесарей. Русская медная компания(РМК) ищет всего лишь 52 сотрудников.
Редакция направила запрос в пресс-службу УЗГА, УГМК и ТМК. На момент публикации ответа не поступило.
Инфографика: URA.RU
Ранее URA.RU сообщало о том, что предприятия по пошиву одежды из Свердловской области пожаловались на острую нехватку работников швейного отдела. Представители некоторых компаний заявили о пустующих рабочих местах. Директор Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ Дмитрий Толмачев в разговоре с URA.RU отмечал, что проблемы с кадрами обострились еще во время первой волны пандемии, в 2020 году. В 2021 году они усугубились.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»
Сразу несколько крупнейших свердловских компаний и предприятий столкнулись с резкой нехваткой кадров за последние несколько месяцев. Как стало известно URA.RU, речь идет о тысячах вакантных мест в разных сферах. Наиболее востребованными оказались работники инженерно-технического отрасли и производства. Так, Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) разместил на платформе по поиску работы HeadHunter свыше 200 вакансий за последний месяц. Предприятие ищет новых сотрудников в 15 городах страны, в том числе Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Больше всего вакансий опубликовано на должность инженера-технолога и конструктора. Как рассказали URA.RU в пресс-службе корпорации «ВСМПО-АВИСМА», в настоящий момент на предприятии в Верхней Салде открыта 121 вакантная должность. «Существует нехватка инженерно-технического персонала и производственных рабочих, она не связана с курсом российских предприятий на импортозамещение», — сообщили там. В то же время в Уральской горно-металлургической компании (УГМК) открыто 255 вакансий в УрФО, а также 231 по всей России. Предприятие также разместило больше всего вакансий по специальности инженер-конструктор и технолог. А Трубная металлургическая компания (ТМК) разместила 274 открытые вакансии, в основном предприятие заинтересовано в поиске инженеров-технологов и слесарей. Русская медная компания (РМК) ищет всего лишь 52 сотрудников. Редакция направила запрос в пресс-службу УЗГА, УГМК и ТМК. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало о том, что предприятия по пошиву одежды из Свердловской области пожаловались на острую нехватку работников швейного отдела. Представители некоторых компаний заявили о пустующих рабочих местах. Директор Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ Дмитрий Толмачев в разговоре с URA.RU отмечал, что проблемы с кадрами обострились еще во время первой волны пандемии, в 2020 году. В 2021 году они усугубились.