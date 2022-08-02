В настоящее время предприятия региона активно ищут сотрудников в разных сферах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сразу несколько крупнейших свердловских компаний и предприятий столкнулись с резкой нехваткой кадров за последние несколько месяцев. Как стало известно URA.RU, речь идет о тысячах вакантных мест в разных сферах. Наиболее востребованными оказались работники инженерно-технического отрасли и производства.

Так, Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) разместил на платформе по поиску работы HeadHunter свыше 200 вакансий за последний месяц. Предприятие ищет новых сотрудников в 15 городах страны, в том числе Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Больше всего вакансий опубликовано на должность инженера-технолога и конструктора.

Как рассказали URA.RU в пресс-службе корпорации «ВСМПО-АВИСМА», в настоящий момент на предприятии в Верхней Салде открыта 121 вакантная должность. «Существует нехватка инженерно-технического персонала и производственных рабочих, она не связана с курсом российских предприятий на импортозамещение», — сообщили там.

В то же время в Уральской горно-металлургической компании (УГМК) открыто 255 вакансий в УрФО, а также 231 по всей России. Предприятие также разместило больше всего вакансий по специальности инженер-конструктор и технолог. А Трубная металлургическая компания (ТМК) разместила 274 открытые вакансии, в основном предприятие заинтересовано в поиске инженеров-технологов и слесарей. Русская медная компания (РМК) ищет всего лишь 52 сотрудников.

Редакция направила запрос в пресс-службу УЗГА, УГМК и ТМК. На момент публикации ответа не поступило.

Инфографика: URA.RU

Ранее URA.RU сообщало о том, что предприятия по пошиву одежды из Свердловской области пожаловались на острую нехватку работников швейного отдела. Представители некоторых компаний заявили о пустующих рабочих местах. Директор Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ Дмитрий Толмачев в разговоре с URA.RU отмечал, что проблемы с кадрами обострились еще во время первой волны пандемии, в 2020 году. В 2021 году они усугубились.