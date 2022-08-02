Ельцин Центр стал самым популярным местом в Свердловской области

Ельцин Центр оказался популярнее свердловский монастырей и храмов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбургский Ельцин Центр стал самой популярной достопримечательностью Свердловской области. По числу запросов в поисковых сервисах центр обогнал Среднеуральский монастырь и Храм-на-Крови. Об этом сообщили аналитики портала «Яндекс Путешествия».

«Самая популярная достопримечательность региона — Ельцин-центр — заняла 111-е место в общероссийском топе по числу поисковых запросов. По числу достопримечательностей, вошедших в рейтинг, Свердловская область находится на 8-м месте среди регионов России», — сообщили URA.RU эксперты портала.

На втором месте после центра идет Среднеуральский монастырь, после него музей военной и автомобильной техники УГМК. Третье место по данным аналитиков расположился Храм-на-Крови, после него — Невьянская башня.

Популярность Ельцин Центра можно объяснить повышенным вниманием со стороны журналиста Владимира Соловьева и многих публичных личностей, неоднократно выступавших с критикой достопримечательности. Также ранее URA.RU сообщало об инциденте, которые попал в федеральную повестку. В середине июля жительница Екатеринбурга Яна Кэт станцевала тверк у Ельцин Центра и выложила видео в соцсети. Позднее URA.RU подтвердили, что силовики заинтересовались инцидентом и решили проверить законность танца. В результате было возбуждено дело о мелком хулиганстве.