Свердловчанке грозит штраф или арест за фривольный танец

20 июля 2022 в 22:07 Размер текста - 17 +

Полиция доставила девушку в отделение вечером 20 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Преподавательнице танцев Яне Кэт, которая показала откровенный танец напротив Ельцин Центра и на улице Вайнера, выпишут штраф или арестуют на 15 суток. Информацию о ее задержании подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Информация о доставлении в полицию любительницы вызывающе потанцевать в общественном месте не является фейком. В отношении молодой „артистки“ представители МВД из ОП № 9 возбудили административное делопроизводство по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ („Мелкое хулиганство“)», — сообщил Горелых. Согласно данной статье, девушке грозит штраф либо арест на срок до 15 суток. Полковник Горелых также отметил, что девушка раскаялась в своем поведении. «Это хорошо, что девушка осознала, что перешла грань приличия, и раскаялась в содеянном. Может быть, других любительниц откровенных плясок это остановит от подобных поступков. Умные должны учиться на чужих ошибках», — подытожил представитель пресс-службы. И добавил, что подобные выходки будут жестко пресекаться полицией. Преподавательница танцев Яна Кэт, которая показала откровенный танец напротив Ельцин Центра в Екатеринбурге, сообщила о своем задержании. Ранее девушка выступила с аналогичным танцем на улице Вайнера. После этого Яна Кэт призналась, что испугалась критики некоторых своих подписчиков. Фото: начальник пресс-службы ГУ МВД области Валерий Горелых Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Преподавательнице танцев Яне Кэт, которая показала откровенный танец напротив Ельцин Центра и на улице Вайнера, выпишут штраф или арестуют на 15 суток. Информацию о ее задержании подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Информация о доставлении в полицию любительницы вызывающе потанцевать в общественном месте не является фейком. В отношении молодой „артистки“ представители МВД из ОП № 9 возбудили административное делопроизводство по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ („Мелкое хулиганство“)», — сообщил Горелых. Согласно данной статье, девушке грозит штраф либо арест на срок до 15 суток. Полковник Горелых также отметил, что девушка раскаялась в своем поведении. «Это хорошо, что девушка осознала, что перешла грань приличия, и раскаялась в содеянном. Может быть, других любительниц откровенных плясок это остановит от подобных поступков. Умные должны учиться на чужих ошибках», — подытожил представитель пресс-службы. И добавил, что подобные выходки будут жестко пресекаться полицией. Преподавательница танцев Яна Кэт, которая показала откровенный танец напротив Ельцин Центра в Екатеринбурге, сообщила о своем задержании. Ранее девушка выступила с аналогичным танцем на улице Вайнера. После этого Яна Кэт призналась, что испугалась критики некоторых своих подписчиков.