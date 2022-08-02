В курганском городе в ДТП пострадал 4-месячный ребенок

В Куртамыше из-за наезда автомобиля на движущийся транспорт пострадал 4-месячный ребенок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Куртамыш Курганской области водитель Mazda наехал на впередиидущий транспорт, в результате ДТП пострадал маленький ребенок. Об этом говорится на сайте управления ГИБДД УМВД России по Курганской области.

«В Куртамыше произошла авария в 19:52 на улице 20 Партсъезда. Водитель Mazda 6 не выдержал безопасную дистанцию и наехал на движущийся впереди SsangYong Actyon и допустил столкновение», — сообщают в инспекции. За рулем второй машины находился 39-летний водитель.

На заднем сидении Mazda 6 сидел 4-месячный ребенок. Во время движения транспорта несовершеннолетний пассажир находился в детском удерживающем кресле. Сейчас ему назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства и причины ДТП уточняются.

По данным ГИБДД, за последние три дня пресечено 366 нарушений правил дорожного движения. В состоянии алкогольного опьянения были задержаны 11 водителей.

До этого URA.RU писало, что за два летних месяца в Кургане на Бурова-Петровском мосту произошло несколько ДТП. В связи с этим дорожные инспекторы устроили рейд для ловли нарушителей. Всего установлены более 40 фактов неправильного поворота и разворота, а также выезда на встречную полосу.