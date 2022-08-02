02 августа 2022

Пермский цирк заманивает посетителей странной рекламой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая репетиция с животными в цирке. Екатеринбург, цирк, цирковое представление
Представление рекламируют «вниз головой». Возможно, это такой рекламный трюк Фото:

Пермяки заметили странную рекламу нового представления в пермском цирке. И речь не о желтом надувном слоне у здания, а о перевернутых билбордах. Один из таких сфотографировала пермячка и выложила на свою страничку в соцсети «ВКонтакте».

«Возможно, я что-то не понимаю и так лучше читается. Хотя это ж про цирк. Возможно, это маркетинговый ход. Если что — этот билборд на Балмошной», — написала пост Светлана Алексеева.

В комментариях отметили, что на улице Веденеева и Гознаке висят такие же перевернутые билборды. В беседе пермяки сошлись в мнении, что это не чья-то ошибка, а действительно такой маркетинговый ход. Некоторые в шутку предположили, что, возможно, на представлении слоны тоже будут стоять на ушах.

Ранее URA.RU рассказывало, как из пермского цирка сбежал крокодил. Животное вывели на прогулку в районе ЖК «Медовый», где рептилии удалось вырваться и прыгнуть в реку.

Такая реклама висит в нескольких местах города
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Пермяки заметили странную рекламу нового представления в пермском цирке. И речь не о желтом надувном слоне у здания, а о перевернутых билбордах. Один из таких сфотографировала пермячка и выложила на свою страничку в соцсети «ВКонтакте». «Возможно, я что-то не понимаю и так лучше читается. Хотя это ж про цирк. Возможно, это маркетинговый ход. Если что — этот билборд на Балмошной», — написала пост Светлана Алексеева. В комментариях отметили, что на улице Веденеева и Гознаке висят такие же перевернутые билборды. В беседе пермяки сошлись в мнении, что это не чья-то ошибка, а действительно такой маркетинговый ход. Некоторые в шутку предположили, что, возможно, на представлении слоны тоже будут стоять на ушах. Ранее URA.RU рассказывало, как из пермского цирка сбежал крокодил. Животное вывели на прогулку в районе ЖК «Медовый», где рептилии удалось вырваться и прыгнуть в реку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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