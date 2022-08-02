В Екатеринбурге ночью изрезали таксиста

03 августа 2022 в 11:28 Размер текста - 17 +

Таксист зарезал таксиста из-за конфликта Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Екатеринбурге поймали мужчину, который ударил ножом в живот таксиста, не согласившись с условиями поездки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Между [мужчиной] и потерпевшим произошел конфликт, после чего он достал нож и ударил водителя такси в область живота», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что водителя пришлось госпитализировать и врачи спасли его жизнь. В полиции сообщили, что конфликт начался из-за несогласия пассажира с условиями таксиста. Какие именно детали поездки показались мужчине несправедливыми, не уточняется. Нападавшего задержали и готовятся судить. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье, согласно которой мужчине грозит до 10 лет колонии. Ранее в Свердловской области между таксистом и пассажиром произошел конфликт, в ходе которого водитель не соглашался бесплатно везти в багажнике пучок укропа. Однако к драке и поножовщине это не привело.

В Екатеринбурге поймали мужчину, который ударил ножом в живот таксиста, не согласившись с условиями поездки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Между [мужчиной] и потерпевшим произошел конфликт, после чего он достал нож и ударил водителя такси в область живота», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что водителя пришлось госпитализировать и врачи спасли его жизнь. В полиции сообщили, что конфликт начался из-за несогласия пассажира с условиями таксиста. Какие именно детали поездки показались мужчине несправедливыми, не уточняется. Нападавшего задержали и готовятся судить. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье, согласно которой мужчине грозит до 10 лет колонии. Ранее в Свердловской области между таксистом и пассажиром произошел конфликт, в ходе которого водитель не соглашался бесплатно везти в багажнике пучок укропа. Однако к драке и поножовщине это не привело.