02 августа 2022

В Екатеринбурге ночью изрезали таксиста

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , нож, убийство, разбой, нападение, преступник, рука с ножом
Таксист зарезал таксиста из-за конфликта Фото:

В Екатеринбурге поймали мужчину, который ударил ножом в живот таксиста, не согласившись с условиями поездки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Между [мужчиной] и потерпевшим произошел конфликт, после чего он достал нож и ударил водителя такси в область живота», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что водителя пришлось госпитализировать и врачи спасли его жизнь.

В полиции сообщили, что конфликт начался из-за несогласия пассажира с условиями таксиста. Какие именно детали поездки показались мужчине несправедливыми, не уточняется. Нападавшего задержали и готовятся судить. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье, согласно которой мужчине грозит до 10 лет колонии.

Ранее в Свердловской области между таксистом и пассажиром произошел конфликт, в ходе которого водитель не соглашался бесплатно везти в багажнике пучок укропа. Однако к драке и поножовщине это не привело.

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В Екатеринбурге поймали мужчину, который ударил ножом в живот таксиста, не согласившись с условиями поездки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Между [мужчиной] и потерпевшим произошел конфликт, после чего он достал нож и ударил водителя такси в область живота», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что водителя пришлось госпитализировать и врачи спасли его жизнь. В полиции сообщили, что конфликт начался из-за несогласия пассажира с условиями таксиста. Какие именно детали поездки показались мужчине несправедливыми, не уточняется. Нападавшего задержали и готовятся судить. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье, согласно которой мужчине грозит до 10 лет колонии. Ранее в Свердловской области между таксистом и пассажиром произошел конфликт, в ходе которого водитель не соглашался бесплатно везти в багажнике пучок укропа. Однако к драке и поножовщине это не привело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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