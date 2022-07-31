Свердловский таксист взял деньги за пучок укропа в багажнике

В Верхней Пышме (Свердловская область) водитель такси взял дополнительные деньги за то, что пассажир положил пучок укропа в багажник автомобиля. Об этом рассказал пассажир.
«Ты вызываешь такси за 240 рублей, а если тебе надо что-то положить в багажник, то это стоит дополнительно 50 рублей. Ладно если бы это был тяжелый груз, но это был свежий пучок укропа, только что сорванный с грядки, с которым он не разрешил сесть в салон, сказав, что испачкаем ему потолок», — рассказал свердловчанин в сообществе «Подслушано Верхняя Пышма» в соцсети «ВКонтакте».
По словам пассажира, таксист аргументировал плату за открытие багажника тем, что с каждым открыванием у него перетирается проводка и идет износ замка. В компании такси «Браво», водитель которой приехал к пассажиру, ответили корреспонденту URA.RU, что по правилам компании за провоз личных вещей в багажнике взимается дополнительная плата.
Ранее URA.RU сообщало, в Екатеринбурге таксист дал сдачу пассажирке сувенирными деньгами из «Банка приколов». Также агентство рассказывало, что свердловские таксисты устроили забастовку из-за низких доходов.
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В Верхней Пышме (Свердловская область) водитель такси взял дополнительные деньги за то, что пассажир положил пучок укропа в багажник автомобиля. Об этом рассказал пассажир. «Ты вызываешь такси за 240 рублей, а если тебе надо что-то положить в багажник, то это стоит дополнительно 50 рублей. Ладно если бы это был тяжелый груз, но это был свежий пучок укропа, только что сорванный с грядки, с которым он не разрешил сесть в салон, сказав, что испачкаем ему потолок», — рассказал свердловчанин в сообществе «Подслушано Верхняя Пышма» в соцсети «ВКонтакте». По словам пассажира, таксист аргументировал плату за открытие багажника тем, что с каждым открыванием у него перетирается проводка и идет износ замка. В компании такси «Браво», водитель которой приехал к пассажиру, ответили корреспонденту URA.RU, что по правилам компании за провоз личных вещей в багажнике взимается дополнительная плата. Ранее URA.RU сообщало, в Екатеринбурге таксист дал сдачу пассажирке сувенирными деньгами из «Банка приколов». Также агентство рассказывало, что свердловские таксисты устроили забастовку из-за низких доходов.