02 августа 2022

В Нижневартовске поставили скамейки на солнечных батареях. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур в Уфу по объектам, построенным к ШОС и БРИКС в 2015 году. Уфа, смартфон, девушка, скамейка, сотовый телефон, молодежь
На скамейках можно заряжать гаджеты от солнечной батареи Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) в новом сквере Железнодорожников установили скамейки с солнечными батареями. С помощью них можно заряжать гаджеты. Об этом URA.RU рассказали в городском управлении капитального строительства.

«За счет солнца заряжается аккумулятор [в скамейках], и можно подключать телефоны и заряжать их. Они автономны и не зависят от центральной сети», — прокомментировал корреспонденту агентства и. о. главного инженера управления капстроя Нижневартовска Марсель Шадыев.

Завершить строительство сквера должны этой осенью. На территории будет игровая площадка и зоны отдыха. Стоимость объекта составляет около 25 миллионов рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нижневартовска (ХМАО) воруют рулонный газон, предназначенный для реконструкции набережной Оби. Строители раскладывают его, чтобы трава отлежалась, а вандалы скатывают газон в рулоны и уносят в неизвестном направлении.

Так выглядят скамейки с солнечными батареями в Нижневартовске
Фото:
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В Нижневартовске (ХМАО) в новом сквере Железнодорожников установили скамейки с солнечными батареями. С помощью них можно заряжать гаджеты. Об этом URA.RU рассказали в городском управлении капитального строительства. «За счет солнца заряжается аккумулятор [в скамейках], и можно подключать телефоны и заряжать их. Они автономны и не зависят от центральной сети», — прокомментировал корреспонденту агентства и. о. главного инженера управления капстроя Нижневартовска Марсель Шадыев. Завершить строительство сквера должны этой осенью. На территории будет игровая площадка и зоны отдыха. Стоимость объекта составляет около 25 миллионов рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нижневартовска (ХМАО) воруют рулонный газон, предназначенный для реконструкции набережной Оби. Строители раскладывают его, чтобы трава отлежалась, а вандалы скатывают газон в рулоны и уносят в неизвестном направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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