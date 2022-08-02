На скамейках можно заряжать гаджеты от солнечной батареи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) в новом сквере Железнодорожников установили скамейки с солнечными батареями. С помощью них можно заряжать гаджеты. Об этом URA.RU рассказали в городском управлении капитального строительства.

«За счет солнца заряжается аккумулятор [в скамейках], и можно подключать телефоны и заряжать их. Они автономны и не зависят от центральной сети», — прокомментировал корреспонденту агентства и. о. главного инженера управления капстроя Нижневартовска Марсель Шадыев.

Завершить строительство сквера должны этой осенью. На территории будет игровая площадка и зоны отдыха. Стоимость объекта составляет около 25 миллионов рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нижневартовска (ХМАО) воруют рулонный газон, предназначенный для реконструкции набережной Оби. Строители раскладывают его, чтобы трава отлежалась, а вандалы скатывают газон в рулоны и уносят в неизвестном направлении.