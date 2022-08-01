Жители Нижневартовска воруют газон с новой набережной

02 августа 2022 в 16:55 Размер текста - 17 +

Строители раскладывают газон, чтобы он отлежался, а вандалы уносят его в неизвестном направлении Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Жители Нижневартовска (ХМАО) воруют рулонный газон, предназначенный для реконструкции набережной Оби. Об этом URA.RU рассказали в городском управлении капитального строительства. «Жители, которым любопытно посетить строящийся объект, причиняют вред уже выполненным работам. Это касается резинового покрытия и есть вопрос по рулонному газону. Он приходит запакованный, перед укладкой его должны полностью разложить, чтобы он отлежался. Но жители периодически скатывают его обратно и утаскивают в неизвестном направлении», — прокомментировал корреспонденту URA.RU и. о. главного инженера управления капстроя Нижневартовска Марсель Шадыев. Газон укладывают на третьем этапе реконструкции набережной Оби, которая находится рядом со старой частью города. Этот участок прибрежной зоны строители планируют открыть для жителей уже осенью. Полностью проект должны завершить в 2024 году. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске строители жалуются на местных жителей, которые мешают выполнять работы по реконструкции набережной Оби. Люди проникают на стройплощадку и портят уложенное покрытие.

Жители Нижневартовска (ХМАО) воруют рулонный газон, предназначенный для реконструкции набережной Оби. Об этом URA.RU рассказали в городском управлении капитального строительства. «Жители, которым любопытно посетить строящийся объект, причиняют вред уже выполненным работам. Это касается резинового покрытия и есть вопрос по рулонному газону. Он приходит запакованный, перед укладкой его должны полностью разложить, чтобы он отлежался. Но жители периодически скатывают его обратно и утаскивают в неизвестном направлении», — прокомментировал корреспонденту URA.RU и. о. главного инженера управления капстроя Нижневартовска Марсель Шадыев. Газон укладывают на третьем этапе реконструкции набережной Оби, которая находится рядом со старой частью города. Этот участок прибрежной зоны строители планируют открыть для жителей уже осенью. Полностью проект должны завершить в 2024 году. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске строители жалуются на местных жителей, которые мешают выполнять работы по реконструкции набережной Оби. Люди проникают на стройплощадку и портят уложенное покрытие.