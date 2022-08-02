Канада ввела санкции против пермского завода

03 августа 2022 в 12:24 Размер текста - 17 +

Завод занимается производством ракет и оборудования для нефтехимии Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Канада расширила свои санкционные списки в отношении российских производителей. В них попал АО «Пермский завод «Машиностроитель». Документ опубликован на сайте правительства Канады. Завод входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Он занимается производством авиационного оборудования, ракетно-космической техники, оборудования для нефтяной промышленности, а также для атомной отрасли. Ранее URA.RU сообщало, что «Машиностроитель» срочно ищет рабочих. Санкции против России западные страны вводят, ссылаясь на спецоперацию на Украине, которую Россия проводит с 24 февраля. Она носит вынужденный характер и направлена на прекращение восьмилетнего геноцида русских на Донбассе. По факту санкции работают против самого Запада, отмечали российские лидеры.

Канада расширила свои санкционные списки в отношении российских производителей. В них попал АО «Пермский завод «Машиностроитель». Документ опубликован на сайте правительства Канады. Завод входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Он занимается производством авиационного оборудования, ракетно-космической техники, оборудования для нефтяной промышленности, а также для атомной отрасли. Ранее URA.RU сообщало, что «Машиностроитель» срочно ищет рабочих. Санкции против России западные страны вводят, ссылаясь на спецоперацию на Украине, которую Россия проводит с 24 февраля. Она носит вынужденный характер и направлена на прекращение восьмилетнего геноцида русских на Донбассе. По факту санкции работают против самого Запада, отмечали российские лидеры.