02 августа 2022

Канада ввела санкции против пермского завода

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Артемовский машиностроительный завод
Завод занимается производством ракет и оборудования для нефтехимии Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Канада расширила свои санкционные списки в отношении российских производителей. В них попал АО «Пермский завод «Машиностроитель». Документ опубликован на сайте правительства Канады.

Завод входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Он занимается производством авиационного оборудования, ракетно-космической техники, оборудования для нефтяной промышленности, а также для атомной отрасли.

Ранее URA.RU сообщало, что «Машиностроитель» срочно ищет рабочих. Санкции против России западные страны вводят, ссылаясь на спецоперацию на Украине, которую Россия проводит с 24 февраля. Она носит вынужденный характер и направлена на прекращение восьмилетнего геноцида русских на Донбассе. По факту санкции работают против самого Запада, отмечали российские лидеры.

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Канада расширила свои санкционные списки в отношении российских производителей. В них попал АО «Пермский завод «Машиностроитель». Документ опубликован на сайте правительства Канады. Завод входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Он занимается производством авиационного оборудования, ракетно-космической техники, оборудования для нефтяной промышленности, а также для атомной отрасли. Ранее URA.RU сообщало, что «Машиностроитель» срочно ищет рабочих. Санкции против России западные страны вводят, ссылаясь на спецоперацию на Украине, которую Россия проводит с 24 февраля. Она носит вынужденный характер и направлена на прекращение восьмилетнего геноцида русских на Донбассе. По факту санкции работают против самого Запада, отмечали российские лидеры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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