Канада ввела санкции против пермского завода

Канада расширила свои санкционные списки в отношении российских производителей. В них попал АО «Пермский завод «Машиностроитель». Документ опубликован на сайте правительства Канады.
Завод входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Он занимается производством авиационного оборудования, ракетно-космической техники, оборудования для нефтяной промышленности, а также для атомной отрасли.
Ранее URA.RU сообщало, что «Машиностроитель» срочно ищет рабочих. Санкции против России западные страны вводят, ссылаясь на спецоперацию на Украине, которую Россия проводит с 24 февраля. Она носит вынужденный характер и направлена на прекращение восьмилетнего геноцида русских на Донбассе. По факту санкции работают против самого Запада, отмечали российские лидеры.
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»
Канада расширила свои санкционные списки в отношении российских производителей. В них попал АО «Пермский завод «Машиностроитель». Документ опубликован на сайте правительства Канады. Завод входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Он занимается производством авиационного оборудования, ракетно-космической техники, оборудования для нефтяной промышленности, а также для атомной отрасли. Ранее URA.RU сообщало, что «Машиностроитель» срочно ищет рабочих. Санкции против России западные страны вводят, ссылаясь на спецоперацию на Украине, которую Россия проводит с 24 февраля. Она носит вынужденный характер и направлена на прекращение восьмилетнего геноцида русских на Донбассе. По факту санкции работают против самого Запада, отмечали российские лидеры.