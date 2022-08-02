Федеральный авиаперевозчик пропиарил поездки по Пермскому краю

03 августа 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

Теперь, возможно, желающих приехать в Пермский край станет больше Фото: Сергей Русанов © URA.RU В блоге федерального авиаперевозчика S7 большой материал про путешествия по Пермскому краю под названием «Места силы Пермского края». «Наспех собрать рюкзак, взять билет — и спустя полтора часа полета оказаться в Перми. Дальше дело за малым: пересесть с самолета на машину и уехать к древним лесам, рекам и горам — здесь их называют камнями. Эти места видели великие моря, динозавров и начало нашей, человеческой истории. Тут каждый, будто в сказке Бажова, становится героем преданий», — так начинается лонгрид в блоге для любителей путешествовать. В материале основатель туристического проекта «Доступный Урал» Василий Вавилов рассказывает про путешествия по краю, про то, как развивается туризм в регионе, про характер уральцев, местные легенды, места силы. И, конечно, прикладывает завораживающие фото и видео. Ранее URA.RU рассказывало, что пермская турфирма приглашает туристов в пермскую «кругосветку». В ней за шесть дней можно будет увидеть все достопримечательности края.

В блоге федерального авиаперевозчика S7 большой материал про путешествия по Пермскому краю под названием «Места силы Пермского края». «Наспех собрать рюкзак, взять билет — и спустя полтора часа полета оказаться в Перми. Дальше дело за малым: пересесть с самолета на машину и уехать к древним лесам, рекам и горам — здесь их называют камнями. Эти места видели великие моря, динозавров и начало нашей, человеческой истории. Тут каждый, будто в сказке Бажова, становится героем преданий», — так начинается лонгрид в блоге для любителей путешествовать. В материале основатель туристического проекта «Доступный Урал» Василий Вавилов рассказывает про путешествия по краю, про то, как развивается туризм в регионе, про характер уральцев, местные легенды, места силы. И, конечно, прикладывает завораживающие фото и видео. Ранее URA.RU рассказывало, что пермская турфирма приглашает туристов в пермскую «кругосветку». В ней за шесть дней можно будет увидеть все достопримечательности края.