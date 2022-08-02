Фонд Путина даст миллиарды на смелые идеи молодежи ХМАО

Государство готово оплатить самые смелые креативные проектыФото: Антон Артемьев
Миллиарды рублей на развитие креативных проектов, которые разрабатывает молодежь, готовы выделить из фонда президентских грантов, основанный по поручению главы государства Владимира Путина. Об этом на форуме «Утро» в Ханты-Мансийске сообщил исполнительный директор фонда Антон Долгов.
«Сегодня фонд располагает 12 млрд рублей, наш дочерний фонд — это еще 9 млрд. Средства постоянно увеличиваются под запрос, мы видим, как возникает все больше качественных проектов. За 5 лет среди победителей конкурса ФПГ 4643 проекта в которых руководитель — молодежь. Главный совет: не стройте барьеры, продвигайтесь! Вы — ядро страны. Мы делегируем вам доверие, но вместе с этим хотим делегировать вам и ответственность», — заявил Долгов.
Гранты на воплощение уникальных идей помогают получить федеральная организация «Росмолодежь», есть финансовая помощь на уровне Уральского федерального округа, а также гранты губернатора Югры, направленные на развитие региона. «Молодежь является одним из двигателей некоммерческого сектора в регионе. За три года мы поддержали более 1000 проектов молодых людей на сумму 700 млн. рублей. Югра — один из первых регионов, который воспользовался системой Гранта президента и по аналогии ввел грант губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — поделился с участниками форума первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске открылась главная молодежная тусовка Урала — форум «Утро» С приветствием к участникам обратились полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор ХМАО Наталья Комарова и замруководителя «Росмолодежи» Дамир Фаттахов.
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Миллиарды рублей на развитие креативных проектов, которые разрабатывает молодежь, готовы выделить из фонда президентских грантов, основанный по поручению главы государства Владимира Путина. Об этом на форуме «Утро» в Ханты-Мансийске сообщил исполнительный директор фонда Антон Долгов. «Сегодня фонд располагает 12 млрд рублей, наш дочерний фонд — это еще 9 млрд. Средства постоянно увеличиваются под запрос, мы видим, как возникает все больше качественных проектов. За 5 лет среди победителей конкурса ФПГ 4643 проекта в которых руководитель — молодежь. Главный совет: не стройте барьеры, продвигайтесь! Вы — ядро страны. Мы делегируем вам доверие, но вместе с этим хотим делегировать вам и ответственность», — заявил Долгов.
Гранты на воплощение уникальных идей помогают получить федеральная организация «Росмолодежь», есть финансовая помощь на уровне Уральского федерального округа, а также гранты губернатора Югры, направленные на развитие региона. «Молодежь является одним из двигателей некоммерческого сектора в регионе. За три года мы поддержали более 1000 проектов молодых людей на сумму 700 млн. рублей. Югра — один из первых регионов, который воспользовался системой Гранта президента и по аналогии ввел грант губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — поделился с участниками форума первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске открылась главная молодежная тусовка Урала — форум «Утро» С приветствием к участникам обратились полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор ХМАО Наталья Комарова и замруководителя «Росмолодежи» Дамир Фаттахов.