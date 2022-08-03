Экс-глава челябинского района избавился от судимости

03 августа 2022 в 20:40 Размер текста - 17 +

Экс-глава Карталинского района Сергей Шулаев досрочно погасил судимость за превышение должностных полномочий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-глава Карталинского района Челябинской области Сергей Шулаев досрочно погасил свою судимость. Информация об этом появилась в базе данных горсуда. «Ходатайство Шулаева о снятии судимости удовлетворено. Материалы сданы в отдел судебного делопроизводства», — говорится в производстве по материалам дела. В 2016 году Шулаева обвинили в превышении должностных полномочий после того, как он на бюджетные деньги приобрел два дома для детей-сирот, построенные с нарушениями требований. Один дом являлся переделанным гаражом, а у второго через щели можно было увидеть улицу. В ходе следствия удалось доказать виновность Шулаева. В 2019 году он был приговорен к пяти годам условного лишения свободы с испытательным сроком три года, и потерял свой пост.

Экс-глава Карталинского района Челябинской области Сергей Шулаев досрочно погасил свою судимость. Информация об этом появилась в базе данных горсуда. «Ходатайство Шулаева о снятии судимости удовлетворено. Материалы сданы в отдел судебного делопроизводства», — говорится в производстве по материалам дела. В 2016 году Шулаева обвинили в превышении должностных полномочий после того, как он на бюджетные деньги приобрел два дома для детей-сирот, построенные с нарушениями требований. Один дом являлся переделанным гаражом, а у второго через щели можно было увидеть улицу. В ходе следствия удалось доказать виновность Шулаева. В 2019 году он был приговорен к пяти годам условного лишения свободы с испытательным сроком три года, и потерял свой пост.