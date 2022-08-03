Экс-глава челябинского района избавился от судимости

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергей Шулаев в Челябинском областном суде. Челябинск, шулаев сергей
Экс-глава Карталинского района Сергей Шулаев досрочно погасил судимость за превышение должностных полномочий Фото:

Экс-глава Карталинского района Челябинской области Сергей Шулаев досрочно погасил свою судимость. Информация об этом появилась в базе данных горсуда.

«Ходатайство Шулаева о снятии судимости удовлетворено. Материалы сданы в отдел судебного делопроизводства», — говорится в производстве по материалам дела.

В 2016 году Шулаева обвинили в превышении должностных полномочий после того, как он на бюджетные деньги приобрел два дома для детей-сирот, построенные с нарушениями требований. Один дом являлся переделанным гаражом, а у второго через щели можно было увидеть улицу. В ходе следствия удалось доказать виновность Шулаева. В 2019 году он был приговорен к пяти годам условного лишения свободы с испытательным сроком три года, и потерял свой пост.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Экс-глава Карталинского района Челябинской области Сергей Шулаев досрочно погасил свою судимость. Информация об этом появилась в базе данных горсуда. «Ходатайство Шулаева о снятии судимости удовлетворено. Материалы сданы в отдел судебного делопроизводства», — говорится в производстве по материалам дела. В 2016 году Шулаева обвинили в превышении должностных полномочий после того, как он на бюджетные деньги приобрел два дома для детей-сирот, построенные с нарушениями требований. Один дом являлся переделанным гаражом, а у второго через щели можно было увидеть улицу. В ходе следствия удалось доказать виновность Шулаева. В 2019 году он был приговорен к пяти годам условного лишения свободы с испытательным сроком три года, и потерял свой пост.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...