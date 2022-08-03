Mash узнал о новых напитках от Coca-Cola для россиян

03 августа 2022 в 13:09 Размер текста - 17 +

Российское подразделение Coca-Cola провело ребрендинг Фото: Денис Моргунов © URA.RU Напиток Coca-Cola будет называться в России «Добрый Cola». Производитель напитка Multon Partners (часть российской Coca-Cola) представило новое названия газировки. «В линейке будут: „Добрый Cola“ — незабываемая классика. „Добрый Orange“ — бывшая Fanta. Увы, Sprite не заменят — напиток и до того не пользовался спросом. Добавятся и новые отечественные вкусы: Dushes, Cherry, Lemonade, Mango и Sib Travy. А Schweppes превратится в „Rich тоник“», — сообщается в telegram-канале Mash. Планируется, что первые обновленные продукты появятся осенью. Производство будет в России, пишет Mash. Компания Coca-Cola объявила о приостановке работы в России. Дистрибьюторы компании в России сообщали, что в РФ больше не будут продавать и производить этот напиток, пишет «Ридус». Минсельхоз отказался ввозить Coca-Cola через параллельный импорт. Некоторые компании начали уходить с российского рынка из-за спецоперации РФ на Украине. Ранее на прилавках появились аналоги Coca-Cola и Fаntа, произведенные в Подмосковье, передает деловое издание «Взгляд».

Напиток Coca-Cola будет называться в России «Добрый Cola». Производитель напитка Multon Partners (часть российской Coca-Cola) представило новое названия газировки. «В линейке будут: „Добрый Cola“ — незабываемая классика. „Добрый Orange“ — бывшая Fanta. Увы, Sprite не заменят — напиток и до того не пользовался спросом. Добавятся и новые отечественные вкусы: Dushes, Cherry, Lemonade, Mango и Sib Travy. А Schweppes превратится в „Rich тоник“», — сообщается в telegram-канале Mash. Планируется, что первые обновленные продукты появятся осенью. Производство будет в России, пишет Mash. Компания Coca-Cola объявила о приостановке работы в России. Дистрибьюторы компании в России сообщали, что в РФ больше не будут продавать и производить этот напиток, пишет «Ридус». Минсельхоз отказался ввозить Coca-Cola через параллельный импорт. Некоторые компании начали уходить с российского рынка из-за спецоперации РФ на Украине. Ранее на прилавках появились аналоги Coca-Cola и Fаntа, произведенные в Подмосковье, передает деловое издание «Взгляд».