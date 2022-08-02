По требованию челябинского губернатора наказаны депутаты Озерска

Прокуратура ЗАТО Озерска выявила нарушения антикоррупционного законодательства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По требованию губернатора Алексея Текслера депутаты Озерска (Челябинская область) привлечены к дисциплинарной ответственности, а один из них был вынужден покинуть городской парламент. Как сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, народные избранники нарушили антикоррупционное законодательство.

«Прокуратура ЗАТО Озерска провела проверку. Было установлено, что зампредседатель Собрания депутатов Озерска, а также один из депутатов, предоставили губернатору области недостоверные сведения о доходах и имуществе», — заявили в пресс-службе ведомства.

По результатам рассмотрения представления губернатор направил заявление в Собрание депутатов о применении к депутатам дисциплинарных взысканий. На основании решений органа местного самоуправления Озерска зампредседателю Собрания вынесли предупреждение, а второму парламентарию было запрещено занимать должности в местном Собрании депутатов.

Полномочия озерского депутата Станислава Воденко были прекращены в апреле. Однако в июне Воденко обратился в областной суд и там оспорил лишение мандата.