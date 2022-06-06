Депутат из Озерска вернул свой мандат через суд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд Цыбко. Челябинский областной суд. Челябинск., фемида, челоблсуд
Полномочия парламентария были прекращены в марте Фото:

Челябинский областной суд признал незаконным постановление прокуратуры Озерска в отношении депутата Станислава Воденко, который был лишен мандата из-за конфликта интересов. Об этом сообщил его адвокат Иван Кадочников.

«Апелляционная инстанция в Челябинском областном суде признала незаконным постановление прокуратуры в отношении Воденко. Сами действия собрания депутатов об отказе в прекращении его полномочий оставлены в силе. Как это применять, мы не знаем, поэтому ждем две недели, получаем на руки апелляционное определение, тогда решаем, что делать дальше», — рассказал адвокат.

Полномочия депутата Станислава Воденко были прекращены в апреле. За несоблюдение запретов федерального закона «О противодействии коррупции» суд обязал собрание депутатов лишить его депутатского мандата. Своим решением суд поддержал ранее заявленные требования прокуратуры о досрочном прекращении полномочий Воденко и признал бездействие местного парламента в этом вопросе.

Прокуратура Озерска сообщала, что депутат предоставил недостоверные справки о доходах. Воденко возглавлял постоянную комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и природопользованию озерского собрания, а также являлся директором ООО «УО «Маяк».

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Челябинский областной суд признал незаконным постановление прокуратуры Озерска в отношении депутата Станислава Воденко, который был лишен мандата из-за конфликта интересов. Об этом сообщил его адвокат Иван Кадочников. «Апелляционная инстанция в Челябинском областном суде признала незаконным постановление прокуратуры в отношении Воденко. Сами действия собрания депутатов об отказе в прекращении его полномочий оставлены в силе. Как это применять, мы не знаем, поэтому ждем две недели, получаем на руки апелляционное определение, тогда решаем, что делать дальше», — рассказал адвокат. Полномочия депутата Станислава Воденко были прекращены в апреле. За несоблюдение запретов федерального закона «О противодействии коррупции» суд обязал собрание депутатов лишить его депутатского мандата. Своим решением суд поддержал ранее заявленные требования прокуратуры о досрочном прекращении полномочий Воденко и признал бездействие местного парламента в этом вопросе. Прокуратура Озерска сообщала, что депутат предоставил недостоверные справки о доходах. Воденко возглавлял постоянную комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и природопользованию озерского собрания, а также являлся директором ООО «УО «Маяк».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...