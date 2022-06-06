Депутат из Озерска вернул свой мандат через суд

Полномочия парламентария были прекращены в марте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд признал незаконным постановление прокуратуры Озерска в отношении депутата Станислава Воденко, который был лишен мандата из-за конфликта интересов. Об этом сообщил его адвокат Иван Кадочников.

«Апелляционная инстанция в Челябинском областном суде признала незаконным постановление прокуратуры в отношении Воденко. Сами действия собрания депутатов об отказе в прекращении его полномочий оставлены в силе. Как это применять, мы не знаем, поэтому ждем две недели, получаем на руки апелляционное определение, тогда решаем, что делать дальше», — рассказал адвокат.

Полномочия депутата Станислава Воденко были прекращены в апреле. За несоблюдение запретов федерального закона «О противодействии коррупции» суд обязал собрание депутатов лишить его депутатского мандата. Своим решением суд поддержал ранее заявленные требования прокуратуры о досрочном прекращении полномочий Воденко и признал бездействие местного парламента в этом вопросе.

Прокуратура Озерска сообщала, что депутат предоставил недостоверные справки о доходах. Воденко возглавлял постоянную комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и природопользованию озерского собрания, а также являлся директором ООО «УО «Маяк».