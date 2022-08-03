Россияне бросились скупать Иван-чай после слов Путина

03 августа 2022 в 13:16 Размер текста - 17 +

Продажи напитка на основе Иван-чая вросли за неделю на 1 миллион рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что Иван-чай полезнее, чем иностранная Coca-cola, резко повысило спрос на традиционный русский напиток. Об этом сообщила основательница бренда Иван-чая «Купеческий» Оксана Черкашина. «За неделю партию ее товара на Wildberries на 1 млн рублей „смели“», — приводит слова Черкашиной telegram- канал «Forbes. Идеи для бизнеса». Также гендиректор Илья Пуйда рассказал, что у бренда Floris продажи увеличились на 15—20%. Ранее Путин заявлял о необходимости развивать производство Иван-чая. Глава государства отметил, что он полезнее, чем Coca-Cola. Он пообещал поручить главе Министерства сельского хозяйства заняться развитием отрасли по производству иван-чая для дальнейшего употребления. В Тюменской области власти выразили готовность выделить 16 тысяч гектаров земли для выращивания Иван-чая.

Высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что Иван-чай полезнее, чем иностранная Coca-cola, резко повысило спрос на традиционный русский напиток. Об этом сообщила основательница бренда Иван-чая «Купеческий» Оксана Черкашина. «За неделю партию ее товара на Wildberries на 1 млн рублей „смели“», — приводит слова Черкашиной telegram- канал «Forbes. Идеи для бизнеса». Также гендиректор Илья Пуйда рассказал, что у бренда Floris продажи увеличились на 15—20%. Ранее Путин заявлял о необходимости развивать производство Иван-чая. Глава государства отметил, что он полезнее, чем Coca-Cola. Он пообещал поручить главе Министерства сельского хозяйства заняться развитием отрасли по производству иван-чая для дальнейшего употребления. В Тюменской области власти выразили готовность выделить 16 тысяч гектаров земли для выращивания Иван-чая.