Силовики уточнили ущерб, причиненный лесничеству Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Оперативники УФСБ по Свердловской области поймали бывшего полицейского из Нижних Серег, в отношении которого возбудили уголовное дело за незаконную вырубку сотен деревьев. Об этом сообщил источник в силовых ведомствах.

«В отношении полицейского возбудили уголовное дело по статье 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений — прим. URA.RU). Он вырубил на 100 квадратных метров больше леса, чем разрешило лесничество», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что экс-полицейский вывозил срубленные деревья на своем автомобиле «Урал» и складывал их вдоль дороги. В дальнейшем бревна предполагалось передать трем заказчикам. По предварительной информации, мужчина своими действиями нанес ущерб лесничеству в 2,7 млн рублей.

URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета по Свердловской области, в чьем ведомстве находится возбуждение уголовного дела в отношении экс-полицейского. Там воздержались от комментариев. Официальных комментариев от УФСБ не поступало.

Ранее в незаконной рубке леса заподозрили уральскую общину буддистов «Шедруб Линг». При осмотре места происшествия были обнаружены 22 пня хвойных пород, что позволило предположить о вине членов общины.

Фото: источник URA.RU