02 августа 2022

ФСБ поймала свердловского экс-силовика, незаконно рубившего лес. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Граница Россия-Казахстан. Челябинск., фсб
Силовики уточнили ущерб, причиненный лесничеству Фото:

Оперативники УФСБ по Свердловской области поймали бывшего полицейского из Нижних Серег, в отношении которого возбудили уголовное дело за незаконную вырубку сотен деревьев. Об этом сообщил источник в силовых ведомствах.

«В отношении полицейского возбудили уголовное дело по статье 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений — прим. URA.RU). Он вырубил на 100 квадратных метров больше леса, чем разрешило лесничество», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что экс-полицейский вывозил срубленные деревья на своем автомобиле «Урал» и складывал их вдоль дороги. В дальнейшем бревна предполагалось передать трем заказчикам. По предварительной информации, мужчина своими действиями нанес ущерб лесничеству в 2,7 млн рублей.

URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета по Свердловской области, в чьем ведомстве находится возбуждение уголовного дела в отношении экс-полицейского. Там воздержались от комментариев. Официальных комментариев от УФСБ не поступало.

Ранее в незаконной рубке леса заподозрили уральскую общину буддистов «Шедруб Линг». При осмотре места происшествия были обнаружены 22 пня хвойных пород, что позволило предположить о вине членов общины.

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Оперативники УФСБ по Свердловской области поймали бывшего полицейского из Нижних Серег, в отношении которого возбудили уголовное дело за незаконную вырубку сотен деревьев. Об этом сообщил источник в силовых ведомствах. «В отношении полицейского возбудили уголовное дело по статье 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений — прим. URA.RU). Он вырубил на 100 квадратных метров больше леса, чем разрешило лесничество», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что экс-полицейский вывозил срубленные деревья на своем автомобиле «Урал» и складывал их вдоль дороги. В дальнейшем бревна предполагалось передать трем заказчикам. По предварительной информации, мужчина своими действиями нанес ущерб лесничеству в 2,7 млн рублей. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета по Свердловской области, в чьем ведомстве находится возбуждение уголовного дела в отношении экс-полицейского. Там воздержались от комментариев. Официальных комментариев от УФСБ не поступало. Ранее в незаконной рубке леса заподозрили уральскую общину буддистов «Шедруб Линг». При осмотре места происшествия были обнаружены 22 пня хвойных пород, что позволило предположить о вине членов общины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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