Свердловские буддисты признались в незаконной вырубке леса

Представители «Шедруб Линг» заявили, что освобождали место для разворота грузовика Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Уральскую общину буддистов «Шедруб Линг» обвинили в незаконной вырубке леса. Как сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, настоятель монастыря Михаил Санников написал явку с повинной.

«Он в присутствии адвоката написал явку с повинной о совершенном им незаконном спиле лесных насаждений. При осмотре места происшествия были обнаружены 22 пня хвойных пород, сумма ущерба устанавливается. В действиях подозреваемого сотрудники территориального ОВД усматривают состав преступления по ст. 260 УК РФ „Незаконная рубка лесных насаждений“. Сыщики отдела по борьбе с экономическими преступлениями ОВД Качканара провели осмотр места преступления и по месту жительства подозреваемого. При этом в хозяйственной постройке изъяли три бензопилы», — сообщил Горелых.

Ранее представители «Шедруб Линг» на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что к ним в поселок Косья приезжали полицейские, задержали двух членов общины и взяли с них объяснения. Согласно ему, правонарушение состоялось 19 декабря 2020 года. Несколько волонтеров на грузовике везли дрова для монастыря. Охрана Качканарского ГОКа (входит в компанию «ЕВРАЗ») отказала машине в проезде к монастырю (культовое сооружение находится на территории ГОКа). При этом грузовик не смог развернуться районе шлагбаума. Маневр удалось совершить в другом месте, но при этом буддистам пришлось расчистить площадку для разворота. Это и было расценено как незаконная вырубка леса.

Получить комментарий представителей «Шедруб Линг» на момент публикации не удалось. Ранее «ЕВРАЗ», буддисты и власти Свердловской области в лице вице-губернатора Сергея Бидонько заключили соглашение, согласно которому с понедельника по четверг монастырь находится под контролем «ЕВРАЗа» (поблизости от сооружения ведутся горные работы), а с пятницы по воскресенье — доступ к монастырю открыт для представителей общины и туристов. Общине «Шедруб Линг» выделили место в поселке Косья и средства для обустройства. Конфликт тянулся с 2014 года, когда суд постановил снести монастырь. «ЕВРАЗ» и Сергей Бидонько предложили более мягкий вариант, предполагающий временную блокировку доступа к религиозному сооружению на период проведения горных работ. Буддисты начали выполнять соглашение в феврале 2021 года.