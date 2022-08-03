ТАСС: ректор «Шанинки» Зуев дал признательные показания

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Сергей Зуев находится в СИЗО Фото:
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Дело вице-президента Сбербанка Марины Раковой

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев дал признательные показания по делу о мошенничестве. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

«В ходе расследования уголовного дела о хищении мошенническим путем бюджетных денежных средств Сергей Зуев дал признательные показания. Он возместил ущерб, который был ранее установлен следствием», — цитирует ТАСС источника.

URA.RU направило запрос в пресс-службу МВД. На момент публикации материала ответа не поступило.

Зуева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, речь идет о хищении более 21 миллионов рублей у «Фонда новых форм развития образования» (ФНФРО). Ранее суд отказался выпускать его из СИЗО, пишет РАПСИ. У ректора «Шанинки» проблемы со здоровьем и он несколько раз попадал в больницу, сообщает «Царьград».

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Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев дал признательные показания по делу о мошенничестве. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах. «В ходе расследования уголовного дела о хищении мошенническим путем бюджетных денежных средств Сергей Зуев дал признательные показания. Он возместил ущерб, который был ранее установлен следствием», — цитирует ТАСС источника. URA.RU направило запрос в пресс-службу МВД. На момент публикации материала ответа не поступило. Зуева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, речь идет о хищении более 21 миллионов рублей у «Фонда новых форм развития образования» (ФНФРО). Ранее суд отказался выпускать его из СИЗО, пишет РАПСИ. У ректора «Шанинки» проблемы со здоровьем и он несколько раз попадал в больницу, сообщает «Царьград».
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