«Жизньмарт» отдаст челябинцам полки под садовый урожай

Продукции челябинских садоводов найдут место на магазинной полке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Торговая сеть «Жизньмарт» в Челябинске сразу после открытия часть торговых полок выделит под реализацию садового урожая жителей. Как URA.RU сообщила управляющий магазина на улице Родионова Юлия Пузаткина, цены на продукцию садоводы будут устанавливать сами.

«В „Жизньмарте“ есть хорошая традиция: в сезон давать возможность садоводам продавать свой урожай. Для этого в нашем магазине будет выделяться отдельная полка с холодильником на 4—6 градусов», — рассказала URA.RU Пузаткина.

Чтобы воспользоваться предложением, человеку надо заполнить анкету со своими данными: контактами, номером банковской карты и ценой товара. Ярлык сотрудники торговой точки попросят закрепить на корзинке с продукцией и дождаться поступления средств.

Полки для садоводов будут располагаться в зоне с готовой едой и полуфабрикатами. В торговой сети рассчитывают на добросовестность покупателей, которые приобретут товар. В «Жизньмарте» отметили, что крупных инцидентов с неоплаченной продукцией до сих пор не было. Реализация урожая челябинцев позволит расширить ассортимент торговой точки и поддержать садоводов.

В июле были названы даты запуска магазинов в Челябинске. Местных поставщиков пригласили к сотрудничеству.