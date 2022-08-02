Челябинская бездомная родила ребенка, когда пошла в туалет

03 августа 2022 в 13:41 Размер текста - 17 +

Женщина бомжует много лет и утверждает, что не знала о беременности Фото: Александр Мамаев © URA.RU Бездомная жительница Челябинска, тело новорожденного ребенка которой нашли около дороги, заявила, что не знала о беременности. Давая объяснения в следственном комитете, женщина рассказала, что пошла к ливневке в туалет, и там у нее произошел выкидыш, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Женщине 36 лет, она ведет бродяжнический образ жизни, говорит, что о беременности не знала, так как такое с ней случилось впервые. Вечером 1 августа у нее, по ее словам, стал сильно болеть живот, в связи с чем она пошла в туалет в ров ливневки на улице Краснознаменная, где родила ребенка. Она утверждает, что девочка была мертва, поэтому женщина оставила тело и ушла, из-за сильного дождя по ливневке тело вынесло к дороге», — рассказал источник. Сейчас по установлению причин смерти младенца проводится экспертиза. Сама бездомная ранее не судима, детей действительно не имеет, бродяжничает много лет, хотя имеет прописку в Челябинске. С ней на улице живет ее друг, но он спал и ничего необычного от своей приятельницы не слышал. В следственном комитете женщине предложили отправиться в больницу, но она отказалась, сообщив, что с ней все хорошо. Тело новорожденной девочки нашли у дороги на улице Краснознаменная 2 августа. Мать ребенка установили сразу — роженицей оказалась местная бездомная. Проверку проводит Следственный комитет.

Бездомная жительница Челябинска, тело новорожденного ребенка которой нашли около дороги, заявила, что не знала о беременности. Давая объяснения в следственном комитете, женщина рассказала, что пошла к ливневке в туалет, и там у нее произошел выкидыш, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Женщине 36 лет, она ведет бродяжнический образ жизни, говорит, что о беременности не знала, так как такое с ней случилось впервые. Вечером 1 августа у нее, по ее словам, стал сильно болеть живот, в связи с чем она пошла в туалет в ров ливневки на улице Краснознаменная, где родила ребенка. Она утверждает, что девочка была мертва, поэтому женщина оставила тело и ушла, из-за сильного дождя по ливневке тело вынесло к дороге», — рассказал источник. Сейчас по установлению причин смерти младенца проводится экспертиза. Сама бездомная ранее не судима, детей действительно не имеет, бродяжничает много лет, хотя имеет прописку в Челябинске. С ней на улице живет ее друг, но он спал и ничего необычного от своей приятельницы не слышал. В следственном комитете женщине предложили отправиться в больницу, но она отказалась, сообщив, что с ней все хорошо. Тело новорожденной девочки нашли у дороги на улице Краснознаменная 2 августа. Мать ребенка установили сразу — роженицей оказалась местная бездомная. Проверку проводит Следственный комитет.