Жительница ХМАО нашла в обеде живого червяка. Видео

03 августа 2022 в 15:39 Размер текста - 17 +

Руководство заведения компенсировало девушке моральный вред Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Ханты-Мансийска нашла живого червяка в салате «Цезарь», который купила в одном из городских бистро. Об этом покупательница рассказала в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск». «Цезарь с червяком. Вот и покушали на обеде. Взяла на вынос с собой. Перемешиваю с соусом. И чуть челюсть не отпала. Это адекватно вообще?», — жалуется анонимный автор поста. При этом руководство заведения, в котором женщина купила салат, компенсировало ей моральный ущерб. «Девушка связывалась с нами — мы ей возместили ущерб. Такая ситуация для нас очень печальная. Провели беседу с сотрудниками, отвечающими за холодный цех. Просто некачественно промыли салат, считаем. А также связались с поставщиками, отправляющими нам фрукты. И с ними тоже провели разъяснительные беседы», — рассказал корреспонденту агентства управляющий заведения Амир Нуржанов. Ранее URA.RU сообщало, что колбасный завод из Нижневартовска поставил в детские сады Ямала партию оленьего окорока в полторы тонны с продленным сроком годности на 19 дней. В Россельхознадзоре считают, что предприниматель нарушил регламент безопасности поставки мясной продукции.

Жительница Ханты-Мансийска нашла живого червяка в салате «Цезарь», который купила в одном из городских бистро. Об этом покупательница рассказала в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск». «Цезарь с червяком. Вот и покушали на обеде. Взяла на вынос с собой. Перемешиваю с соусом. И чуть челюсть не отпала. Это адекватно вообще?», — жалуется анонимный автор поста. При этом руководство заведения, в котором женщина купила салат, компенсировало ей моральный ущерб. «Девушка связывалась с нами — мы ей возместили ущерб. Такая ситуация для нас очень печальная. Провели беседу с сотрудниками, отвечающими за холодный цех. Просто некачественно промыли салат, считаем. А также связались с поставщиками, отправляющими нам фрукты. И с ними тоже провели разъяснительные беседы», — рассказал корреспонденту агентства управляющий заведения Амир Нуржанов. Ранее URA.RU сообщало, что колбасный завод из Нижневартовска поставил в детские сады Ямала партию оленьего окорока в полторы тонны с продленным сроком годности на 19 дней. В Россельхознадзоре считают, что предприниматель нарушил регламент безопасности поставки мясной продукции.