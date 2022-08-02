02 августа 2022

Жительница ХМАО нашла в обеде живого червяка. Видео

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Гастрономический ужин в ресторане Тургенев. Тюмень, застолье, обед, гастрономия, трапеза, ужин, еда
Руководство заведения компенсировало девушке моральный вред Фото:

Жительница Ханты-Мансийска нашла живого червяка в салате «Цезарь», который купила в одном из городских бистро. Об этом покупательница рассказала в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск».

«Цезарь с червяком. Вот и покушали на обеде. Взяла на вынос с собой. Перемешиваю с соусом. И чуть челюсть не отпала. Это адекватно вообще?», — жалуется анонимный автор поста.

При этом руководство заведения, в котором женщина купила салат, компенсировало ей моральный ущерб. «Девушка связывалась с нами — мы ей возместили ущерб. Такая ситуация для нас очень печальная. Провели беседу с сотрудниками, отвечающими за холодный цех. Просто некачественно промыли салат, считаем. А также связались с поставщиками, отправляющими нам фрукты. И с ними тоже провели разъяснительные беседы», — рассказал корреспонденту агентства управляющий заведения Амир Нуржанов.

Ранее URA.RU сообщало, что колбасный завод из Нижневартовска поставил в детские сады Ямала партию оленьего окорока в полторы тонны с продленным сроком годности на 19 дней. В Россельхознадзоре считают, что предприниматель нарушил регламент безопасности поставки мясной продукции.

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Жительница Ханты-Мансийска нашла живого червяка в салате «Цезарь», который купила в одном из городских бистро. Об этом покупательница рассказала в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск». «Цезарь с червяком. Вот и покушали на обеде. Взяла на вынос с собой. Перемешиваю с соусом. И чуть челюсть не отпала. Это адекватно вообще?», — жалуется анонимный автор поста. При этом руководство заведения, в котором женщина купила салат, компенсировало ей моральный ущерб. «Девушка связывалась с нами — мы ей возместили ущерб. Такая ситуация для нас очень печальная. Провели беседу с сотрудниками, отвечающими за холодный цех. Просто некачественно промыли салат, считаем. А также связались с поставщиками, отправляющими нам фрукты. И с ними тоже провели разъяснительные беседы», — рассказал корреспонденту агентства управляющий заведения Амир Нуржанов. Ранее URA.RU сообщало, что колбасный завод из Нижневартовска поставил в детские сады Ямала партию оленьего окорока в полторы тонны с продленным сроком годности на 19 дней. В Россельхознадзоре считают, что предприниматель нарушил регламент безопасности поставки мясной продукции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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