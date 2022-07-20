В ЯНАО детей накормили опасной олениной из ХМАО

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Детский сад в селе Бишкиль. Челябинская область, детский сад, обед
В детские сады ЯНАО поставили оленину с продленным сроком годности Фото:

Колбасный завод «Гурман» из Нижневартовска поставил в детские сады Ямала партию оленьего окорока в полторы тонны с продленным сроком годности на 19 дней. В Россельхознадзоре считают, что предприниматель нарушил регламент безопасности поставки мясной продукции.

«Продукция данного предприятия [ООО „Гурман“ (Нижневартовск] направлена в детские образовательные учреждения Ямала. Установлено, что путем внесения записи в журнал входящей продукции (по акту несоответствия) продлен срок годности „Окорок олений“ (1 401,95 кг) на 19 дней. В связи с нарушением Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 034/2013 „О безопасности мяса и мясной продукции“ отсутствует возможность установления происхождения указанной продукции из-за нарушения принципа прослеживаемости», — говорится на сайте Россельхознадзора по Тюмени, ХМАО и ЯНАО.

Из-за продленного срока годности определить, была ли продукция на момент употребления просроченной, невозможно. «Никто не отравился, но действительно повезло, что никакого вреда здоровью людей не было — она могла быть просроченной. Сейчас установить это невозможно, продукцию уже съели», — прокомментировали корреспонденту URA.RU в пресс-службе ведомства. Производителю мясной продукции вынесли предупреждение. Получить комментарий у руководства самого завода «Гурман» во время написания материала не удалось — в приемной не ответили на звонок корреспондента.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали жаловаться на гнилые арбузы. В соцсетях появились фотографии ягод, изъеденных черной плесенью.

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Колбасный завод «Гурман» из Нижневартовска поставил в детские сады Ямала партию оленьего окорока в полторы тонны с продленным сроком годности на 19 дней. В Россельхознадзоре считают, что предприниматель нарушил регламент безопасности поставки мясной продукции. «Продукция данного предприятия [ООО „Гурман“ (Нижневартовск] направлена в детские образовательные учреждения Ямала. Установлено, что путем внесения записи в журнал входящей продукции (по акту несоответствия) продлен срок годности „Окорок олений“ (1 401,95 кг) на 19 дней. В связи с нарушением Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 034/2013 „О безопасности мяса и мясной продукции“ отсутствует возможность установления происхождения указанной продукции из-за нарушения принципа прослеживаемости», — говорится на сайте Россельхознадзора по Тюмени, ХМАО и ЯНАО. Из-за продленного срока годности определить, была ли продукция на момент употребления просроченной, невозможно. «Никто не отравился, но действительно повезло, что никакого вреда здоровью людей не было — она могла быть просроченной. Сейчас установить это невозможно, продукцию уже съели», — прокомментировали корреспонденту URA.RU в пресс-службе ведомства. Производителю мясной продукции вынесли предупреждение. Получить комментарий у руководства самого завода «Гурман» во время написания материала не удалось — в приемной не ответили на звонок корреспондента. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали жаловаться на гнилые арбузы. В соцсетях появились фотографии ягод, изъеденных черной плесенью.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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