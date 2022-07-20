В ЯНАО детей накормили опасной олениной из ХМАО

20 июля 2022 в 14:41 Размер текста - 17 +

В детские сады ЯНАО поставили оленину с продленным сроком годности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Колбасный завод «Гурман» из Нижневартовска поставил в детские сады Ямала партию оленьего окорока в полторы тонны с продленным сроком годности на 19 дней. В Россельхознадзоре считают, что предприниматель нарушил регламент безопасности поставки мясной продукции. «Продукция данного предприятия [ООО „Гурман“ (Нижневартовск] направлена в детские образовательные учреждения Ямала. Установлено, что путем внесения записи в журнал входящей продукции (по акту несоответствия) продлен срок годности „Окорок олений“ (1 401,95 кг) на 19 дней. В связи с нарушением Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 034/2013 „О безопасности мяса и мясной продукции“ отсутствует возможность установления происхождения указанной продукции из-за нарушения принципа прослеживаемости», — говорится на сайте Россельхознадзора по Тюмени, ХМАО и ЯНАО. Из-за продленного срока годности определить, была ли продукция на момент употребления просроченной, невозможно. «Никто не отравился, но действительно повезло, что никакого вреда здоровью людей не было — она могла быть просроченной. Сейчас установить это невозможно, продукцию уже съели», — прокомментировали корреспонденту URA.RU в пресс-службе ведомства. Производителю мясной продукции вынесли предупреждение. Получить комментарий у руководства самого завода «Гурман» во время написания материала не удалось — в приемной не ответили на звонок корреспондента. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали жаловаться на гнилые арбузы. В соцсетях появились фотографии ягод, изъеденных черной плесенью. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Колбасный завод «Гурман» из Нижневартовска поставил в детские сады Ямала партию оленьего окорока в полторы тонны с продленным сроком годности на 19 дней. В Россельхознадзоре считают, что предприниматель нарушил регламент безопасности поставки мясной продукции. «Продукция данного предприятия [ООО „Гурман“ (Нижневартовск] направлена в детские образовательные учреждения Ямала. Установлено, что путем внесения записи в журнал входящей продукции (по акту несоответствия) продлен срок годности „Окорок олений“ (1 401,95 кг) на 19 дней. В связи с нарушением Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 034/2013 „О безопасности мяса и мясной продукции“ отсутствует возможность установления происхождения указанной продукции из-за нарушения принципа прослеживаемости», — говорится на сайте Россельхознадзора по Тюмени, ХМАО и ЯНАО. Из-за продленного срока годности определить, была ли продукция на момент употребления просроченной, невозможно. «Никто не отравился, но действительно повезло, что никакого вреда здоровью людей не было — она могла быть просроченной. Сейчас установить это невозможно, продукцию уже съели», — прокомментировали корреспонденту URA.RU в пресс-службе ведомства. Производителю мясной продукции вынесли предупреждение. Получить комментарий у руководства самого завода «Гурман» во время написания материала не удалось — в приемной не ответили на звонок корреспондента. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали жаловаться на гнилые арбузы. В соцсетях появились фотографии ягод, изъеденных черной плесенью.