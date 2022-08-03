В Кремле назвали провокацией визит Пелоси на Тайвань

03 августа 2022 в 15:15 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков отреагировал на визит Нэнси Пелоси на Тайвань Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань была для провокации Китая, а не для выражения поддержки властям острова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, насколько мир подошел к новому противостоянию после визита Пелоси на Тайвань. «По-прежнему я не сторонник бросаться громкими и страшными словами. Недооценивать уровень напряженности, который был спровоцирован визитом, нельзя. Это чистая провокация, а не линия на эфемерную поддержку свободной демократии», — заявил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. В Кремле убеждены, что никакие цели не могут достигаться такими методами, отметил он. Пелоси посетила Тайвань 2 августа. Политик встретилась с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, который вручил ей награду. Она заявляла, что прибыла туда для выражения поддержки. В Китае негативно оценили это событие, потому что страна не признает независимость острова. СМИ сообщали, что Китай начал военные учения у Тайваня.

Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань была для провокации Китая, а не для выражения поддержки властям острова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, насколько мир подошел к новому противостоянию после визита Пелоси на Тайвань. «По-прежнему я не сторонник бросаться громкими и страшными словами. Недооценивать уровень напряженности, который был спровоцирован визитом, нельзя. Это чистая провокация, а не линия на эфемерную поддержку свободной демократии», — заявил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. В Кремле убеждены, что никакие цели не могут достигаться такими методами, отметил он. Пелоси посетила Тайвань 2 августа. Политик встретилась с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, который вручил ей награду. Она заявляла, что прибыла туда для выражения поддержки. В Китае негативно оценили это событие, потому что страна не признает независимость острова. СМИ сообщали, что Китай начал военные учения у Тайваня.