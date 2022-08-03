Песков: за безопасностью Путина и его здоровьем пристально следят

За безопасностью президента России Владимира Путина следит ФСО, сообщил представитель российского лидера Дмитрий Песков. Он также отметил, что у Путина нет проблем со здоровьем. Президент России работает в активном режиме.
«По нашему законодательству ФСО занимается обеспечением безопасности определенного круга лиц. Что касается российского президента, могу лишь повторить, что у него со здоровьем все нормально. Работает в активном режиме. Организованы меры предосторожности в эпидемиологическом плане. Они у нас не снимались. Оправданность подтверждена тем, что вновь рост количества зараженных», — заявил Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU.
Он также отметил, что США не обращались за помощью в лечении президента США Джо Байдена, который заболел коронавирусом. «Помогать лечить Байдена — нас никто об этом не просит. Там есть свои хорошие врачи», — добавил Песков.
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За безопасностью президента России Владимира Путина следит ФСО, сообщил представитель российского лидера Дмитрий Песков. Он также отметил, что у Путина нет проблем со здоровьем. Президент России работает в активном режиме. «По нашему законодательству ФСО занимается обеспечением безопасности определенного круга лиц. Что касается российского президента, могу лишь повторить, что у него со здоровьем все нормально. Работает в активном режиме. Организованы меры предосторожности в эпидемиологическом плане. Они у нас не снимались. Оправданность подтверждена тем, что вновь рост количества зараженных», — заявил Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Он также отметил, что США не обращались за помощью в лечении президента США Джо Байдена, который заболел коронавирусом. «Помогать лечить Байдена — нас никто об этом не просит. Там есть свои хорошие врачи», — добавил Песков.