Путин рассказал, куда направят газ «Северного потока-2»

03 августа 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

РФ будет использовать «Северный поток-2» для внутренних целей, если Европа откажется от него, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Россия направит зарезервированные ресурсы газопровода «Северный поток-2» на внутреннюю газификацию регионов и переработку, в случае, если Европа откажется от импорта российского газа. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру во время личной встречи, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «При этом бывший канцлер спрашивал, можно ли задействовать „Северный поток — 2“. Путин не предлагал его ввести, он сказал, что технологически это возможно — проделана огромная работа. Этот проект готов к моментальному использованию: „Газпром“ зарезервировал 55 млрд кубов газа на год для поставки. Были потрачены огромные деньги. И хочу предложить вспомнить заявление Путина в Тегеране, что „Газпром“ обязан делать что-то с этими ресурсами, потому половина [из них] пойдут на газификацию регионов и переработку. Поэтому даже если виртуально представить себе, что мы запустили „Северный поток-2“, то до конца года мы сможем прокачать 27,5 млрд кубов. Остальное пошло бы на внутреннее потребление», — сказал Песков.

Россия направит зарезервированные ресурсы газопровода «Северный поток-2» на внутреннюю газификацию регионов и переработку, в случае, если Европа откажется от импорта российского газа. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру во время личной встречи, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «При этом бывший канцлер спрашивал, можно ли задействовать „Северный поток — 2“. Путин не предлагал его ввести, он сказал, что технологически это возможно — проделана огромная работа. Этот проект готов к моментальному использованию: „Газпром“ зарезервировал 55 млрд кубов газа на год для поставки. Были потрачены огромные деньги. И хочу предложить вспомнить заявление Путина в Тегеране, что „Газпром“ обязан делать что-то с этими ресурсами, потому половина [из них] пойдут на газификацию регионов и переработку. Поэтому даже если виртуально представить себе, что мы запустили „Северный поток-2“, то до конца года мы сможем прокачать 27,5 млрд кубов. Остальное пошло бы на внутреннее потребление», — сказал Песков.