Вице-премьер РФ объявил о подготовке референдума в Херсоне

03 августа 2022 в 16:09 Размер текста - 17 +

Марат Хуснуллин лично посетил Херсон и рассказал об этапах подготовки референдума Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Херсонской области будут отремонтированы школы и избирательные участки в рамках подготовки к проведению референдума о вхождении региона в состав Российской Федерации. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «В рамках подготовки к референдуму [нужно провести] очень большую работу. Надо помочь отремонтировать и школы, и избирательные участки», — сказал Хуснуллин в рамках своего визита в регион, передает РИА «Новости». Херсонская область, как и приазовская часть Запорожской, были освобождены российской армией в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. По словам замглавы администрации области Кирилла Стремоусова, Херсон исторически не имел отношения к Украине, передает «Национальная служба новостей».

В Херсонской области будут отремонтированы школы и избирательные участки в рамках подготовки к проведению референдума о вхождении региона в состав Российской Федерации. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «В рамках подготовки к референдуму [нужно провести] очень большую работу. Надо помочь отремонтировать и школы, и избирательные участки», — сказал Хуснуллин в рамках своего визита в регион, передает РИА «Новости». Херсонская область, как и приазовская часть Запорожской, были освобождены российской армией в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. По словам замглавы администрации области Кирилла Стремоусова, Херсон исторически не имел отношения к Украине, передает «Национальная служба новостей».