Вице-премьер РФ объявил о подготовке референдума в Херсоне

Марат Хуснуллин лично посетил Херсон и рассказал об этапах подготовки референдума
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Херсонской области будут отремонтированы школы и избирательные участки в рамках подготовки к проведению референдума о вхождении региона в состав Российской Федерации. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«В рамках подготовки к референдуму [нужно провести] очень большую работу. Надо помочь отремонтировать и школы, и избирательные участки», — сказал Хуснуллин в рамках своего визита в регион, передает РИА «Новости».
Херсонская область, как и приазовская часть Запорожской, были освобождены российской армией в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. По словам замглавы администрации области Кирилла Стремоусова, Херсон исторически не имел отношения к Украине, передает «Национальная служба новостей».
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