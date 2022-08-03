Вице-премьер РФ объявил о подготовке референдума в Херсоне

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ПМЭФ-2021. Первый день, Марат Хуснуллин. Санкт-Петербург, хуснуллин марат
Марат Хуснуллин лично посетил Херсон и рассказал об этапах подготовки референдума Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Херсонской области будут отремонтированы школы и избирательные участки в рамках подготовки к проведению референдума о вхождении региона в состав Российской Федерации. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«В рамках подготовки к референдуму [нужно провести] очень большую работу. Надо помочь отремонтировать и школы, и избирательные участки», — сказал Хуснуллин в рамках своего визита в регион, передает РИА «Новости».

Херсонская область, как и приазовская часть Запорожской, были освобождены российской армией в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. По словам замглавы администрации области Кирилла Стремоусова, Херсон исторически не имел отношения к Украине, передает «Национальная служба новостей».

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В Херсонской области будут отремонтированы школы и избирательные участки в рамках подготовки к проведению референдума о вхождении региона в состав Российской Федерации. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «В рамках подготовки к референдуму [нужно провести] очень большую работу. Надо помочь отремонтировать и школы, и избирательные участки», — сказал Хуснуллин в рамках своего визита в регион, передает РИА «Новости». Херсонская область, как и приазовская часть Запорожской, были освобождены российской армией в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. По словам замглавы администрации области Кирилла Стремоусова, Херсон исторически не имел отношения к Украине, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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