Через курганскую границу не пустили тонны арбузов

Из Казахстана на курганской границе остановили тонны арбузов без заверенных сертификатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На пограничном пункте пропуска (КПП) «Петухово» на курганской границе задержали ввоз подозрительных овощей, фруктов и орехов. Об этом говорится на сайте управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской и Курганской областям.

«Пресечены 4 попытки ввоза свежих овощей, фруктов и орехов из Казахстана. Суммарно 40 тонн арбузов ввозились с фитосанитарными сертификатами, не заверенными уполномоченным органом», — указано в сообщении. Также 2 тонны арбузов и 18 тонн репчатого лука с недействительными документами. Еще несколько центнеров арбузов, абрикосов, нектаринов, винограда, грецких орехов ввозились без фитосанитарного сертификата.

Ввоз перечисленной продукции в Россию запрещен. Все овощи и фрукты вернули обратно в Казахстан. За нарушение статей 21, 22 и 25 Федерального закона №206 (о карантине растений) перевозчики привлечены к административной ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что водителей, следующих в Казахстан, останавливают на курганской границе и проводят досмотр. Обнаружив излишки сахара, его изымают. У гражданина Республики Казахстан, пожелавшего остаться анонимным, на КПП изъяли два мешка сахара по 20 килограмм.