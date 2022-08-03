Невролог: от синдрома внезапной смерти скончались тысячи россиян

Врачам удается спасти только 5% пострадавших от синдрома внезапной смерти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

От синдрома внезапной смерти, который раньше наблюдался только у младенцев, стали умирать не только дети, но и взрослые. Об этом сообщил врач-невролог Сергей Длин. Причем с каждым годом таких случаев становится все больше.

«В зоне риска среди взрослых находятся люди с врожденными или хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системой, больные сахарным диабетом. На предрасположенность к инфарктам влияют наследственность и вредные привычки», — утверждает Сергей Длин в интервью Пятому каналу.

В последний год в России внезапно скончалась четверть миллиона человек. Медикам удалось спасти только 5% пострадавших, сообщает телеканал. Синдром внезапной смерти происходит, в том числе, из-за остановки сердца, которое связано с нарушением питания сердечной мышцы.

Для сохранения здоровья и предотвращения синдрома Длин рекомендует регулярно обследоваться у кардиолога, отказаться от вредных привычек, хорошо высыпаться. Врач отметил, что хронический стресс также может стать провокатором внезапной смерти.

Раннее URA.RU рассказывало, что курение в стрессовом состоянии увеличивает риск внезапной смерти. Врач-терапевт Виктор Лишин в разговоре с агентством также напомнил, что курение влияет на когнитивные способности человека.