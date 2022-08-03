Витя АК-47 в Ельцин Центре споет про наркотики, проституток и ВИЧ

Витя АК-47 выступит в Ельцин Центре в сентябре Фото: Елизавета Чернышова © URA.RU

Автор хита «Слыш, малыш» екатеринбургский рэпер Витя АК-47 выступит в «Center Club» — это концертная площадка в Ельцин Центре. Информация о концерте, который пройдет 10 сентября в 20:00, появилась в сообществе площадки в соцсети «ВКонтакте».

«АК-47 — презентация альбома и все хиты. Это точно стоит послушать! Витя не скрывает: „я начал с самых низов и достиг сегодняшнего уровня, так что мне есть что сказать, приправив это все чувством юмора в стиле АК, родоначальником которого я являюсь“», — сказано в афише.

Приобрести билеты на концерт можно по цене от 1300 рублей (на танцпол) до 3500 рублей (ВИП-подиум). Рэпер АК-47 стал популярен благодаря трекам «Слыш, малыш», «Але, это Пакистан?», «У Щет Мен». В своих песнях музыкант использует много мата, а также не забывает упомянуть наркотики, проституток и различные заболевания, в том числе ВИЧ.

Билеты на концерт продают по цене от 1300 рублей (на танцпол) до 3500 рублей (ВИП-подиум) Скрин: «CENTER Club» во «ВКонтакте»

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